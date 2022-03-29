BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri toplantısına ilişkin, "Türkiye, iki ülke tarafından da güvenilir ve tarafsız olarak kabul edildiği için bu görüşmeler şu anda Türkiye'de gerçekleştiriliyor." dedi.

İzmit ilçesindeki bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Destici, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, savaşa karşı olduklarını, Rusya'nın saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Destici, Rusya'nın öne sürdüğü bahane ve gerekçelerin hiçbirinin, uluslararası hukukta, devletlerin ikili ilişkilerinde bir geçerlilik payı olmadığını kaydetti.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının başından itibaren dengeli bir politika izlediğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Takdire şayan; Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak Dışişleri Bakanı'mız, diğer yetkililerimiz, şu ana kadar gerçekten süreci çok güzel götürdüler. İşte bugün, şu saatlerde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna heyetleri barış görüşmeleri gerçekleştiriyor. Bu da Türkiye'nin hem iki ülke üzerindeki etkisini hem de iki ülkeyle olan ilişkilerinin sağlıklı olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye, iki ülke tarafından da güvenilir ve tarafsız olarak kabul edildiği için bu görüşmeler şu anda Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Tabii beklentimiz; Türkiye'de yapılan bu görüşmeler olumlu sonuç verir ve savaş bir an önce biter, önce ateşkes sonra barış sağlanır ve bölgemizde de huzur olur. Son 1 ay içerisinde Türkiye'yi 10'dan fazla devlet başkanı, cumhurbaşkanı ya da başbakanın ziyaret etmesiyle Türkiye, hem bölgedeki gücünün bir göstergesi hem de savaşın sona erdirilmesi için gözlerin çevrildiği, ümitlerin beklendiği bir ülke haline dönüşmüştür. Bu da Türkiye'nin gücünü ve idaresini, aynı zamanda basiretini ve ferasetini de göstermiştir. Beklentimiz; en kısa zamanda savaşın sona ermesi, buna da Türkiye'nin vesile olması, Türkiye'deki barış görüşmeleri sonucunda böyle bir kararın ortaya çıkması. Türkiye için de büyük bir başarı ve kazanç olacaktır. "

Destici, ABD ve Avrupa ülkelerinin, Rusya-Ukrayna savaşına karşı sergiledikleri tutumu doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin terörle mücadele çalışmalarına değinen Destici, terör ve şiddete her zaman karşı olduklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın şimdi HDP'nin kapatılma davası var. Bizim anayasamıza göre, yüzde 100 kapatılır. Anayasanın ilgili hükümleri uygulansın, yüzde 100 kapatılır ve kapatılmalıdır. Bunu durduracak olan HDP'nin kendisidir. HDP, 'PKK terör örgütüdür. Onun yaptığı eylemleri kınıyoruz. Devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün yanındayız.' dediği anda kendisi durdurur kapatılma davasını. Ama bunu demiyor. Tam tersine ne diyor? Bizzat Kılıçdaroğlu'nun, Öztrak'ın, Tuncay Özkan'ın güzellemeler yaptığı, demokrasi ve barış insanı dediği PKK'lı Demirtaş, 'PKK silahlı bir siyasal örgüttür.' diyor, 'Bir halk hareketidir.' diyor, 'Bir özgürlük hareketedir.' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, sen bunları onaylıyor musun? ya da diğerleri; Babacan, Davutoğlu, siz bunları onaylıyor musunuz? Onaylıyorsanız, siz de onların yanındasınız demektir. Onaylamıyorsanız, o zaman HDP ile ilişkinizi keseceksiniz. Onu meşru bir siyasi parti olarak görmekten vazgeçeceksiniz. Tavrınızı net bir şekilde ortaya koyacaksınız."

Ekonomik gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Destici, stokçuluklarla mücadelenin devam etmesi ve stokçuluk yapanlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Destici, kentte çeşitli temaslarda bulunacak.