BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kıbrıs Barış Harekatı Türk tarihinin önemli bir hadisesidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk tarihinin önemli bir hadisesi olduğunu belirtti. Destici, harekatın Türkiye Cumhuriyeti için umut, mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Kıbrıs Barış Harekatı, pek çok açıdan, Türk tarihinin, önemli, gururla hatırladığımız, etkileri bugüne dek süren ve çok uzun yıllar hatırlanacak hadiselerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü ve "Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla yazılı açıklama yapan Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 20 Temmuz 1974'te, adada Türkler ve Rumlar başta olmak üzere yaşayan herkesin güvenliğini sağladığını belirtti.

BBP Lideri Destici, şunları kaydetti:

" Kıbrıs Barış Harekatı, pek çok açıdan, Türk tarihinin, önemli, gururla hatırladığımız, etkileri bugüne dek süren ve çok uzun yıllar hatırlanacak hadiselerinden biridir. Ülkenin adım adım anarşi ve terör uçurumuna sürüklendiği bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı hamle, milletimiz, dünya Türklüğü ve İslam alemi için umut, mutluluk ve gurur kaynağı olmuş, milletimiz, bütün farklılıkları, anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak el ele, bir bütün haline gelmiş, milletçe birlik olmanın, sınır ve imkansızlık tanımayan gücünü bir kez daha idrak etmiştir."

Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin her kademesinde görev yapan yöneticileri için de hiç unutulmaması gereken bir ders ve istikamet göstergesi olduğunu vurgulayan Mustafa Destici, harekat öncesi Kıbrıs'ta katledilenleri, Kıbrıs'ta yaşayanların güvenliği için canlarını veren tüm şehitleri ve harekata katkıda bulunanları rahmetle andı.