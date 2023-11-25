BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kadınların Şiddetle ve Ayrımcılıkla Mücadelesinde Yanlarındayız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kadınların şiddetle ve ayrımcılıkla mücadelelerinde yanlarında olduklarını belirtti. Kadına yönelik şiddetin önemli bir problem olduğunu vurgulayan Destici, devletin hızlı ve kapsamlı bir çalışma yapması gerektiğini söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kadınların şiddetle ve ayrımcılıkla mücadelelerinde yanlarında olduklarını belirtti.

Destici, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyada ve Türkiye'de, kadınlara yönelen şiddetin, günümüz toplumlarının en önemli problemlerinden biri olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddetin, hiçbir gerekçe ve mazeretle izah edilemeyecek, utanç verici bir mesele olduğuna vurgu yapan Destici, bu meseleyle yüzleşmek ve bütün imkanları kullanarak çözüm bulma mecburiyetinde olunduğunu vurguladı.

Destici, şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili, devletimizin, eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet kurumları başta olmak üzere, tüm birimleriyle ve tüm gücüyle hızlı ve kapsamlı bir çalışma yapması zarureti bulunuyor. Ayrıca, bugünkü ceza yasalarımızın, problemin çözümünde etkili olamadığının tekrar ve önemle altını çizmek istiyorum. Kadın, bizim inanç ve kültür dünyamızda, kutsal saydığımız, insanlığın ortak değerlerinin korunması ve yükseltilmesi açısından, anne ve ilk öğretmen olmaları nedeniyle çok önemli ve değerli bir konumda yer alır. Bir toplumun, inanç, ahlak, huzur ve gelişmişlik düzeyleri, o toplumda kadına verilen önemle ve değerle doğrudan ilişkilidir. Şiddet mağduru olan, hayatlarını kaybeden kadınlarımıza, kızlarımıza rahmet diliyorum."

Kadınların, şiddetle ve ayrımcılıkla mücadelelerinde, yanlarında ve destekçileri olduklarını aktaran Destici, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, her türlü ayrımcılığın ve şiddetin son bulduğu, sağlıklı ve aydınlık bir geleceğe vesile olmasını da diledi.