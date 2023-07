BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İHA ve SİHA'lar Terörle Mücadelede Önemli Rol Oynuyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK terör örgütüyle son yıllarda yapılan mücadele sonrasında önemli bir başarı elde edildiğini belirtti. Destici, bu mücadelede İHA ve Siha'ların önemli bir yol oynadığını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Balıkesir İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Toplantıya Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin de iştirak etti. Balıkesir il toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Destici, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Terörle mücadelede Türkiye'ye en büyük avantajı İHA ve Siha'ların sağladığını vurgulayan Destici, Bazen bakıyoruz, bazı siyasetçilerden SİHA ve İHA üreticilerimize yönelik çemkirmeler, hadsiz açıklamalar duyuyoruz. İtibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalar duyuyoruz. Bunlar doğru değildir. Bu ülkeye, devlete, millete kim hizmet ediyorsa, terörle mücadelesine kim katkı sunuyorsa hepimiz onu desteklemek zorundayız dedi.

'1 MİLYONA YAKIN SIĞINMACI GERİ DÖNMÜŞTÜR'

Suriye'de iç savaş, Afganistan, Irak sonrasında da Ukrayna, Rusya savaşının ardından Türkiye'ye pek çok geçici sığınmacının geldiğini belirten Destici, Bunların bir kısmı geri döndü, bir kısmı hala ülkemizde bulunmaya devam ediyor. Bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı aldı. Bugüne kadar 1 milyona yakın sığınmacı da geri dönmüştür. Bu konuyla ilgili bazı siyasetçiler ve medyadaki bazı kişiler, sayıları inanılmaz derecede abartanlar var. Aslı astarı olmayan olayları sanki her gün her yerde yaşanıyormuş gibi servis ediyorlar ve bir karşıtlık oluşturmaya çalışıyorlar. Bu ülkeye ve millete kötülüktür, vatanını seven bunu yapmaz ifadelerini kullandı.

DESTİCİ, ORMAN YANGINLARI KONUSUNDA UYARDI

Yaz döneminde sıcakların artmasıyla orman yangınlarının büyük bir artış gösterdiğini belirten Destici şunları söyledi Tabii her yıl bir önceki yıldan daha sıcak oluyor. Küresel ısınma nedeniyle. Bunun için daha dikkatli olmak zorundayız. Çıkan orman yangınlarının hangi sebeplerden çıktığına baktığımızda doğal sebeplerden dolayı çıkan orman yangınlarının daha az olduğunu görüyoruz. Bunun için öncelikle bütün vatandaşlarımız bu hususta daha dikkatli olmalı. Tabii kasıtlı olarak ormanlarımızı yakanlar var. Terör örgütü mensuplarıyla onların uzantıları. Onlarla da devletimiz, İçişleri Bakanlığımız, kolluk güçlerimiz ve yargımız mücadele ediyor. Tabii bu yangınlarla mücadelede canlarını ortaya koyarak çalışan tüm kamu görevlilerimize, personelimize ve onlara yardımcı olan vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum.

BBP YEREL SEÇİMLERE KENDİ LOGOSUYLA GİRECEK

Milletin desteğiyle Cumhur İttifakının secimi kazanmasından Büyük Birlik Partisi olarak büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Destici, parti olarak oylarını yüzde yüz arttırmalarına karşı kendi hedefledikleri sonucu yakalayamadıklarını belirtti. Bunun sebeplerini değerlendirdiklerini kaydeden Destici, Teşkilatlarımızla, yönetimimize bu çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzde yerel seçimler var. Büyük Birlik Partisi olarak yerel seçimlerde yine kendi adımız, amblemimizle seçime girme noktasında hazırız ve bütün hazırlıklarımızı da buna göre gerçekleştiriyoruz. Ama tabi ki Cumhur İttifakı olarak belli vilayetlerde, büyük şehirlerde bir işbirliği söz konusu olduğunda elbette ki Büyük Birlik Partisi bunu kendi kurullarında değerlendirerek bir karar verecektir. Ben inanıyorum ki 2023 yılında hem milletvekili seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yakalanan başarı önümüzdeki 2024 yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakımız tarafından yakalanacaktır dedi.

'EMEKLİ MAAŞLARI ARTMALI'

Emeklilerin maaşları konusunda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları ifade etti İşçilerimiz aldıkları maaş zamlarından, artışlardan, yan ödemelerden, ikramiyelerden gayet mutlular. Asgari ücrette de son yıllarda bilindiği gibi 6 ayda bir değerlendirme yapılıyor. Bu da asgari ücretlilerimizi memnun etti. Onların aldıkları ücrette de ciddi iyileştirme yapıldı. Çalışan memurlarımızın maaşlarıyla ilgili ciddi iyileştirmeler yapıldı ama maalesef emeklilerimizle ilgili memnun edecek artış olmadı, hakkaniyetli de olmadı. Dolayısıyla BBP olarak bu konuda önerimiz, yılbaşını beklemeden emeklilerimiz için yeni bir düzenleme yapılarak onların bu haklı serzenişlerine cevap verilmelidir. Bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza da anlattım. Bu konuyla ilgili emeklilerimizin bu haklı talepleri karşılanmalı. (DHA)