BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki saldırıyı kınadı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı nedeniyle Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Cenabıallah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, camiasına sabır ve başsağlığı, yaralanan İl Başkanı Salih Demir'e de acil şifa diliyorum. Ülkemizde istikrar ve huzur ortamını bozmaya çalışan tüm girişimlere ve provokasyonlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Siyaset ve şiddet hiçbir şekilde yan yana olmamalı, yan yana anılmamalıdır. Terör ve şiddet kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın hep birlikte karşı durmalı ve lanetlemeliyiz.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı nedeniyle Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, İl Sekreteri Sacit Pişgin'in ise hayatını kaybettiği saldırı sonrası Destici, Yapıcıoğlu'nu arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Destici, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise saldırıyı kınadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Cenabıallah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, camiasına sabır ve başsağlığı, yaralanan İl Başkanı Salih Demir'e de acil şifa diliyorum. Ülkemizde istikrar ve huzur ortamını bozmaya çalışan tüm girişimlere ve provokasyonlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Siyaset ve şiddet hiçbir şekilde yan yana olmamalı, yan yana anılmamalıdır. Terör ve şiddet kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın hep birlikte karşı durmalı ve lanetlemeliyiz."