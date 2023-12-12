BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakeme Yapılan Saldırıyı Kınadı

BBP lideri yaptığı yazılı açıklamada, "Dün akşam Ankaragücü Rizespor maçı sonrası, maçın hakemine yönelik fiili saldırılar hepimizi derinden üzmüştür. Bu saldırının müsebbiplerini ve faillerini kınıyorum. Başta saldırıya maruz kalan Halil Umut Meler ve ailesi olmak üzere hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ve benzer üzücü hadiselerin tekrar yaşanmaması için artık Türk Futbolunu yönetenlerin, yönlendirenlerin ve yorumlayanların şapkalarını önlerine koyup 'biz nerede hata yaptık' demelerinin ve gerekli tüm tedbir kararlarını almalarının zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika