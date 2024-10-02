BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme dair açıklamalarda bulundu

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin yasama yılı açılışında DEM Parti eş başkanlarıyla el sıkışması ile ilgili, "Bizim tavrımız net. Ben mecliste olduğum dönemde PKK'nın siyasi uzantısı olduğu herkes tarafından malum olan ve kendileri tarafından da reddedilmeyen sözde siyasi partinin meclis başkan vekilinin yönettiği hiçbir oturuma katılmadım. Hiçbirisi ile selamlaşmadım, hiçbirisinin elini de sıkmadım. Kanlı ve hain PKK terör örgütünü reddedene kadar onlarla ilişkisini tamamen kesene kadar da bu tavrımız kararlı bir şekilde sürecektir" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, konuşmasında, "Dün akşam saatlerinde İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Saldırının şekli ve etkileriyle ilgili taraflar, farklı açıklamalarda bulunuyorlar. İran, daha önce ülkesinde meydana gelen İsrail saldırılarına misilleme yapacağını çok açık bir şekilde dile getirmişti. Gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Türkiye, bölgede meydana gelen insani durum, hukuk ve insan hakları ihlallerine tepki göstermesi yanında, kendi güvenliğiyle ilgili de her türlü tedbiri almalıdır ve almaktadır. Çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten beri konuyla ilgili ayrıntılı değerlendirmeler yapıyoruz. Üzüntüyle ifade ediyorum; bir süredir böylesine kritik bir konunun, Türkiye'de, bir iç politika malzemesine dönüştürülmeye çalıştığından da utanıyorum. Bu bir iç siyaset malzemesi olmamalıdır" diye konuştu.

'HEDEFTE BİZ DE VARIZ'

BBP lideri Destici, sözlerine şöyle devam etti; "Filistin de Lübnan da Doğu Türkistan da bizim meselemizdir. Kim ki 'bunlar bizim meselemiz değildir' diyorsa onun Türk milleti ile de İslam ümmeti ile de bir ilgisi yoktur. İsrail devletinin vatandaşlarını ve dünya üzerinde dağılmış olan Yahudileri ayırarak, bir genellemeden kaçınarak, Siyonizmin bir Arz-ı Mevud hedefi olduğunu, bu kavramla tarif edilen Yahudi devletinin sınırlarının bir bölümünün bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarının bir bölümünü de içerdiğini herkese hatırlatmak istiyorum. Konunun, bu yönüyle, en azından İsrail bunu kesin bir dille reddedene kadar, Türkiye'nin de problemi ve tarafı olduğu bilmek durumundayız. Çünkü hedefte biz de varız. Filistin, Lübnan, İran, Suriye ve en nihayetinde Türkiye. Dolayısıyla bunu Türkiye bilecek ki biliyor, bizzat Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle bu dile getirilmiştir. Türk milletinin tamamı da bunu bilmeli. Hangi etnik kökene sahip olursa olsun, hangi mezhebi anlayışa sahip olursa olsun, hangi partiden olursa olsun tehlikenin hepimize yönelik olduğunu, hepimizin devletine, ülkesine ve bir parçası olduğumuz aziz Türk milletine yönelik olduğunu hepimiz bilmek ve buna göre tavır almak zorundayız. Bugün İran'ın çatışmalara dahil edilmesi, bölgeyi, belki dünyayı da içine alacak bir savaş ortamının oluşturulmaya çalışılması bu plandan yani daha önce gerçekleşmiş olan Irak'ın parçalanması, bugün uğraşılan Suriye'nin parçalanması, bu süreçte başlatılmak istenen İran'ın parçalanması, son olarak Türkiye'yi hedef alacak operasyondan ayrı değerlendirilemez."

'HİÇBİRİSİ İLE SELAMLAŞMADIM, ELİNİ SIKMADIM'

Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin yasama yılı açılışında DEM Parti eş başkanlarıyla el sıkışması ile ilgili, "Bizim tavrımız net. Ben mecliste olduğum dönemde PKK'nın siyasi uzantısı olduğu herkes tarafından malum olan ve kendileri tarafından da reddedilmeyen sözde siyasi partinin meclis başkan vekilinin yönettiği hiçbir oturuma katılmadım. Hiçbirisi ile selamlaşmadım, hiçbirisinin elini de sıkmadım. Kanlı ve hain PKK terör örgütünü reddedene kadar onlarla ilişkisini tamamen kesene kadar da bu tavrımız kararlı bir şekilde sürecektir. PKK'nın siyasi partisinin mecliste bulunmaması gerekir. ve Anayasa Mahkemesi'nde süren kapatma davası bir an önce sonlandırılmalı; Türkiye Büyük Millet Meclisi terör örgütü uzantılarında, teröristlerden temizlenmelidir" dedi.

'DİYALOĞUN TAKDİRİNİ MİLLETİMİZE BIRAKIYORUM'

Destici, TBMM'nin yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel sohbetine ilişkin, "Özgür Özel'le Sayın Bahçeli'nin TBMM resepsiyonunda yaptıkları konuşma ya da diyalogda milletimizin, kamuoyunun takdirindedir. Değerlendirmeyle milletimiz ve kamuoyu yapacaktır. Biz elbette siyasette iletişimden yanayız. Biz de PKK'nın siyasi uzantıları hariç hemen hemen her partiyle görüşüyoruz. ve bunun da olmasını kıymetli buluyoruz. Çünkü biz konuşarak meselelerimizi çözeceğiz. Dolayısıyla da o diyaloğun takdirini de milletimize bırakıyorum" diye konuştu.

'BİR DAHAKİNE HEM AYAĞA KALKARLAR HEM DE ALKIŞLARLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda salona geldiğinde CHP milletvekillerinin büyük bölümünün ayağa kalkmasını değerlendiren Destici, "Olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Bir de alkışlasalardı tam olumlu olacaktı. Ama tabii birden de ikisini bir arada yapmaları da herhalde zor oldu. Bir dahakine hem ayağa kalkarlar hem de alkışlarlar diye bekliyorum. Doğru olanında bu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.