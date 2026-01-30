BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir Valisi Yılmaz'ı ziyaret etti

Haberler

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'a ziyarette bulundu. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Destici, Yılmaz'a görevinde başarılar diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Destici, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Destici, Yılmaz'a görevinin hayırlı olmasını diledi.

Vali Yılmaz da Destici'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Eskişehir'in Günyüzü İlçe Belediye Başkanı Hidayet Özmen, BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ulupınar, BBP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, BBP Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan ile diğer ilgililerin yer aldığı ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Politika
