BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Filistin, Türk dünyası, Irak'ta yapılan anlaşmalarla ilgili devam eden süreç ve AB ile ilişkiler değerlendirildi.

Destici'ye ziyaretinde partisinin başkanlık divanı üyeleri de eşlik etti.