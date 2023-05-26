BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Depremzedelerimize oy kaygısıyla yardım yapmayın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Eğer siz binalarınızı depremzedelere oy kaygısıyla açtıysanız, yaptığınız yardımları 'yarın seçim olur bize oy verirler' mantığıyla gerçekleştirdiyseniz sizin yaptığınız o yardımlar yerin dibine batsın. Bizim depremzedelerimizin, insanımızın, karşılığında diyet beklenen, bedel ödemesi beklenen yardımlara ve size ihtiyacı yoktur." dedi.

Destici, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından, Belen Spor Salonu bahçesinde depremzedeler için kurulan sosyal market açılışında, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremi duydukları andan itibaren Alperen Ocaklarına ait 20 arama kurtarma timini bölgeye sevk ettiklerini belirten Destici, ekiplerin yoğun şekilde bu çalışmalara katıldığını hatırlattı.

Destici, şimdi de sosyal marketin açılışı için Hatay'da bulunduğunu, bunun bir hayır, yardımlaşma ve dayanışma işi olduğunu anlattı.

Yardımlaşmada ve sahiplenmede etnik köken ve mezhep farkını dikkate almadan kimin yardıma ihtiyacı varsa onun yanında olduklarını aktaran Destici, şöyle devam etti:

"Maalesef 14 Mayıs seçimleri yaşandıktan sonra şunu gördük; özellikle depremin ilk dönemlerinde buraya gelen bazı belediye başkanları, bazı siyasi partiler, 14 Mayıs'ta deprem bölgesinden istedikleri oyları alamayınca işte Tekirdağ örneğinde olduğu gibi maalesef depremzedelerimizi kaldıkları binalardan çıkarttılar, hakaretlerde bulundular, küfür derecesine varan sözler söylediler. Bunları bir kere de Hatay'dan, Belen'den sizlerin huzurunuzda kınıyor ve lanetliyorum. Eğer siz binalarınızı depremzedelere oy kaygısıyla açtıysanız, yaptığınız yardımları 'yarın seçim olur bize oy verirler' mantığıyla gerçekleştirdiyseniz sizin yaptığınız o yardımlar yerin dibine batsın. Bizim depremzedelerimizin, insanımızın, karşılığında diyet beklenen, bedel ödemesi beklenen yardımlara ve size ihtiyacı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, hükümeti güçlüdür ve millet birbiriyle yardımlaşarak dertlerini çözme kudretine de sahiptir. Onunla da yetinmediler, bir de yapılan yardımları küçümsediler. Sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bir kamuoyu algısı oluşturmaya çalıştılar."

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde devletin hiçbir vatandaşı aç ve açıkta bırakmadığını vurguladı.

"Her şeyi milli irade, sandık belirleyecek"

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna değinen Destici, ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibine 5 puan fark attığını anımsattı.

Destici, yarım puanla seçimin ikinci tura kaldığını, bunun da Türkiye'de demokrasinin ne kadar güçlü ve köklü olduğunu gösterdiğini anlattı.

Demokrasiye ne ülke içinden darbe yoluyla ne de dışarıdan emperyalistler yoluyla müdahale edilmesine asla izin vermeyeceklerini aktaran Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her şeyi milli irade, sandık belirleyecek. Bakın seçime gidiyoruz, 14 Mayıs'ta da gördük, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diyor ki 'İktidarı, Erdoğan'ı, muhalefetteki dostlarımızla değiştireceğiz', muhalefetteki dostlarının da ona sesi çıkmıyor. Avrupa Birliği'nin bazı üye ülkeleri, PKK terör örgütü, diğer terör örgütleri bunu söylüyor. Biz bunların hepsini reddediyoruz. Biz sivil siyasetten, demokrasiden, milli iradeden, milletten yanayız ve milletimiz 14 Mayıs'ta PKK'ya, Suriye'nin kuzeyinde devlet kurdurma vaadinde bulunanlara 'dur' dedi ve 'dur' diyecek Allah'ın izniyle."

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'tan sonra söylem değiştirdiğini anlatan Destici, "Birinci turda istediğini alamayınca bu sefer Kılıçdaroğlu tam 180 derece dönüş yaparak, bir 'U dönüşü' yaparak bu sefer söylediklerinin tam tersini söylemeye başladı ve başta terörle mücadele olmak üzere bütün o 14 Mayıs'tan önce söylediklerinden çark etti ama biz bunlara inanıyor muyuz; İnanmıyoruz. Çünkü bunlar seçime yönelik oy almak için söylenmiş sözlerdir. Bir başka partiyle, onun genel başkanıyla Kılıçdaroğlu'nun arasında yapılan mutabakatın da bir hükmü yoktur. Bunu zaten Ali Babacan söyledi, 'Esas olan uygulamadır, bu mutabakatların bir önemi yoktur, bizim 6'lı Masa'nın daha önce açıkladıkları esastır' dedi." diye konuştu.

Destici, Cumhur İttifakı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı olarak görevine devam etmesini sağlayacaklarını anlatarak, "Sizlerin güvenliği, huzuru, barışı, refahı için biz 'Cumhur İttifakı' dedik, hep birlikte AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi bir araya gelerek bu ittifakı 2023 seçimlerinde de pekiştirdik ve inşallah bundan sonra da yolumuza, Türkiye için, Türk milleti için birlikte devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Açılışını gerçekleştirdikleri sosyal marketin depremzedeler için hayırlı olmasını dileyen Destici, burada ihtiyaç duyulan her türlü ürünün bulunabileceğini kaydetti.

Destici, konuşmasının ardından açılışını gerçekleştirdiği marketi gezdi.