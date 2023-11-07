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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'de gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay'da genel başkan seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti. Destici, Özel'e hayırlı olsun dileklerini iletirken, Özel ise memnuniyetini dile getirdi.