BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'de gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay'da genel başkan seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti. Destici, Özel'e hayırlı olsun dileklerini iletirken, Özel ise memnuniyetini dile getirdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.
BBP'den yapılan açıklamada, Destici'nin, Özel'i arayarak "hayırlı olsun" dileğinde bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Politika