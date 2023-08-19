BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BM Barış Gücü'nün KKTC'deki yol yapımını engellemesini kabul etmiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Pile-Yiğitler yolu yapımını engellemeye çalışmasının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi. Destici, yapılan yol çalışmasının İngiliz Barış Güçleri tarafından engellenmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Pile-Yiğitler yolu yapımını engellemeye çalışmasının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, "Barış Gücü askerlerinin Kıbrıs'ta yol yapımını engellemeye çalışmalarının, yol çalışmalarına fiziki müdahalede bulunmalarının akla ve hukuka uygun bir yanı var mı? Aynı tavrı Rum tarafında da sergileyebiliyorlar mı?" ifadelerini kullandı.

Pile'de, Türkler ve Rumların birlikte yaşadıklarını belirten Destici, "Rumlar güneye geçerken hiçbir engelle karşılaşmazken, Pile'de yaşayan Türk soydaşlarımız ise KKTC'ye geçmeye çalıştıklarında büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Bunu aşmak için yapılan yol çalışmasının İngiliz Barış Güçleri tarafından engellenmeye çalışılması asla kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ve KKTC'nin, kendilerini yok sayan, hukuk dışı, saygısızca uygulamalara izin vermeyeceğini ve 11 kilometrelik yolu tamamlayacağını bildiren Destici, "Bu tür girişim ve saldırıları püskürtmek için bazen İHA-SİHA, kimi zaman tank, toma ve füze, yeri geldiğinde de buldozer kullanırız ama geri adım atmayız." ifadesini kullandı.

Destici, BM güçlerinin Rum yanlısı tutumlarına karşı kararlı ve cesur bir duruş ortaya koyan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, Başbakan Ünal Üstel'i, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu'nu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı, hükümetin diğer üyelerini ve Türk birliklerini tebrik etti.