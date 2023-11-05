BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'e destek için düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, İsrail'in ve onu destekleyenlerin karşısında olduklarını belirtti. Ayrıca, uluslararası örgütlerin ve destek olan devletlerin yaşanan cinayetlerin suç ortağı olduğunu söyledi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz mazlum Filistin'in yanındayız. Masum kardeşlerimizin yanındayız. Zalim terörist İsrail'in ve onu destekleyenlerin tam karşısındayız. Yaşananlara sessiz kalan uluslararası örgütler ve İsrail'e destek olan devletler yaşanan cinayetlerin suç ortağıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin ve Gazze'ye destek için partisinin düzenlediği 'Açık Hava Toplantısı' adlı programa katılmak üzere Sivas'a geldi. İnönü Bulvarı üzerinde düzenlenen programda vatandaşlara seslenen Destici, Filistin'de tarihin en büyük dram, katliam ve soykırımlarından birinin yaşandığını belirterek, "Biz mazlum Filistin'in yanındayız. Masum kardeşlerimizin yanındayız. Zalim terörist İsrail'in ve onu destekleyenlerin tam karşısındayız. Yaşananlara sessiz kalan uluslararası örgütler ve İsrail'e destek olan devletler yaşanan cinayetlerin suç ortağıdır. Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından biri işleniyor" diye konuştu.

'İİT ÜYELERİ İSRAİL İLE İLİŞKİLERİNİ KESMELİDİR'

Alacakları tüm kararlardan önce ABD'den izin alma mecburiyeti duyan Arap ülkelerini de kınadığını vurgulayan Destici, "Bugün Arap ülkeleri, Suudi Arabistan, körfez ülkelerinin, bütün İslam İşbirliği Tekilatı'na (İİT) üye olan ülkelerin yapması gereken 'ya bu katliamları durdurursun ya da İsrail ile ilişkilerimizi kesiyoruz' demesidir. ABD'ye, Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ve İtalya'ya 'bu katliamları durdurun, ya da size petrol ve gaz sevkiyatını durduruyoruz demesi' lazım" dedi.

'İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ HAKKINDA TÜRKİYE'YE AKIL VERİLMESİ HADSİZLİKTİR'

NATO'yu da eleştiren Destici, "NATO Genel Sekreteri'nin Ortadoğu'da sivilleri hedef alan sadece bölgeyi değil, dünya barışını tehdit eden bir katliam yaşanırken sessiz kalıp Türkiye'ye İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda akıl vermesi hadsizliktir, utanmazlıktır. NATO Genel Sekreteri'nin 'İsrail- Filistin çatışmasında aktif bir rol üstlenemeyiz' açıklaması, uluslararası bir güvenlik kuruluşunda iflasın itirafıdır. Ayrıca İsveç'in İslam'ın ve Müslümanların yani bizlerin kutsallarına saldırılar durmadan ve bunları önleyici yasal tedbirler alınmadan, düzenlemeler yapılmadan, özellikle de terör örgütleriyle ilgili Türkiye'ye verdiği sözler ve iradeler eksiksiz yerine getirilmeden İsveç'in NATO üyeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmemeli ve kabul verilmemelidir" ifadelerini kullandı.