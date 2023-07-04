BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Başbağlar katliamı terör örgütlerinin karakterini ortaya koyuyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbağlar katliamının terör örgütleri ve destekçilerinin karakterlerini ve insanlıkla ilişkilerini ortaya koyan en önemli örneklerden biri olduğunu belirtti. Destici, katliamın 30. yılında masum vatandaşları rahmetle anarak unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbağlar katliamının, terör örgütleri ve destekçilerinin karakterlerini ve insanlıkla ilişkilerini ortaya koyan en önemli örneklerden biri olduğunu belirtti.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 30 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne silahlı bir grup terörist tarafından düzenlenen saldırıda, 29'u camiden çıkarılıp kurşuna dizilerek, 1'i kadın 4'ü ise vahşice yakılarak 33 sivil masum vatandaşın şehit edildiğini hatırlattı.

Köydeki evler, okul, cami ve köy konağının yakıldığını anımsatan Destici, "Katliamdan kurtulanlar, teröristlerin bu korkunç eylemin, 3 gün öncesinde Sivas'ta meydana gelen Madımak olayı ve 1938'deki Dersim ayaklanmasının misillemesi olduğunu söylediklerini naklettiler. Bu bile milleti birbirine düşürmek için yapılan provokatif bir hadise olduğunu ve bunun üzerinden algı operasyonu yürütüldüğünü göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın, yargılandığı mahkemede saldırının, örgütün "Doktor Baran" kod adlı yerel sorumlularından biri tarafından düzenlendiği yönünde beyanda bulunduğunu ifade eden Destici, Başbağlar katliamı davasının, 1998 yılında takipsizlikle kapandığına dikkati çekti.

Katliamın, milletin yüreğinde kapanmadığını aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Başbağlar'da yaşananları bütün yönleriyle aydınlatmak, katliamın faillerini bulup cezalandırmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletine karşı ödemesi gereken mesuliyetlerden biridir. Bunun yanı sıra Başbağlar katliamı, terör örgütleriyle terör örgütlerinin içerideki ve dışarıdaki destekçilerinin karakterlerini ve insanlıkla ilişkilerini ortaya koyan en önemli örneklerden biridir.

İçeride ve dışarıda teröre ve teröriste hoşgörü gösteren, onları görmezden gelen, gerekçe arayan, öven, diyalog kuran, yardım eden, işbirliği yapan herkes, başta Başbağlar olmak üzere Türkiye'de işlenen on binlerce terör eyleminin, cinayetin suç ortağıdır, teröristlerin, katillerin ve canilerin tarafındadır. Başbağlar katliamının 30. yılında, kaybettiğimiz masum vatandaşlarımızla birlikte tüm şehitlerimizi, hatıralarının ve acılarının hayatımız boyunca bizimle yaşayacağını ifade ederek rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız."