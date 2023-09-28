BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva için başsağlığı mesajı yayınladı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hayatını kaybeden Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva için başsağlığı mesajı yayınladı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Azerbaycan'ın gül yüzlü ve Türk Milleti sevdalısı, değerli kardeşimiz kıymetli milletvekili Ganire Paşayeva Hanımefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Cenab-ı Hak mekanını cennet, makamını ali eylesin. Ailesi, yakınları başta olmak üzere Azerbaycan halkının ve tüm Türk Dünyasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.