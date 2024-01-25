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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan Büyükelçisi'ni ziyaret etti

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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle birlikte Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u ziyaret etti. İkili, görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici beraberindeki heyetle birlikte Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u ziyaret etti.

Büyükelçilik konutunda gerçekleşen ziyarette bir araya gelen ikili, görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Memmedov, BBP lideri Destici ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Azerbaycan ve Türkiye'nin ilişkileri örnek ilişkidir. Cumhurbaşkanlarının karşılıklı görüşmeleri, yüksek vazifeli memurlarımızın görüşmeleri ve ilişkileri sevindirici vaziyettedir. Türkiye siyasette aktif bir toplumdur. Büyük Birlik Partisi'nin de bizde ayrı bir yeri vardır, faaliyetlerinizi de takip ediyoruz. Partinin faaliyetlerinin Azerbaycan dostluk ve kardeşliğine, ilişkilere katkı vermesinden dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

'BİRLİKTELİKTEN, İŞ BİRLİĞİNDEN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

BBP lideri Destici yaptığı açıklamada, "Büyükelçimiz Reşad Memmedov ile Türkiye'ye geldiğinden bu yana yakın bir dostluğumuz ve kardeşliğimiz vardır. Her daim görüş alışverişinde bulunuyoruz. Tüm milletimiz adına şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz. Merhum Haydar Aliyev'in de dediği gibi, 'İki ayrı devlet olsak da biz tek milletiz.' Dolayısıyla bu şiarla yolumuza devam ediyoruz. Hükümetimizin Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere dış işlerimizin diğer bütün bakanlıklarımızın, istihbaratımızın, ordumuzun yani tüm devlet gücümüzün hem Karabağ işgalden kurtarılırken hem diğer mücadelelerinde can, kardeş, dost Azerbaycan'ın yanında olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bunu destekliyoruz. Biz Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin son dönemde geldiği bu muazzam birliktelikten, iş birliğinden büyük bir memnuniyet duyduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı Birliği'ni de çok kıymetli ve önemli buluyoruz. Birliğin daha da güçlenmesi noktasında diğer Türk devletlerimizin başkanları ile birlikte ortaya koydukları büyük gayreti de ve samimi iş birliğini de tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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