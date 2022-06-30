BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Eğer bu ülkeler sözlerinde durmazlarsa elbette ki Türkiye o zaman imzasının gereğini yapar. Hem kendi terörle mücadelesini devam ettirir hem teröre destek veren ülkelerle mücadelesini devam ettirir" dedi.

Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, ek bütçe teklifinin vatandaşa ilave bir yük getirmediğini belirtti. Destici, "Ek bir maliyet olmamasına rağmen muhalefet şiddetli itirazlarını anlamıyorum. Asgari ücretin 6 ayda bir belirlenmesi yönünde önerimiz var. Önerimizi desteleyen muhalefetin şimdi ise 'Asgari ücret niye bir yılda değil de 6 ayda belirleniyor' diyorlar. Türkiye'de yüksek enflasyon var. Nasıl emeklilerimize, memurumuza, işçimize enflasyon farkı veriyorsak elbette ki asgari ücretlimize de vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin aldığı Hazine yardımlarına değinen Destici, "Siz Hazine yardımı alıyorsunuz. Bindiğiniz araba devletin, kaldığınız otelin parasını devlet ödüyor, yediğiniz yemeğin parasını devlet ödüyor. Partideki makam arabaları, parti binaları devletin parasıyla alınıyor. Siz de bir fedakarlık yapın. Bu partilerin genel başkanlarından yöneticilerine kadar hangisinde tasarruf görüyorsunuz? ya da niye 'Gelin bu parayı bu sene almayalım, bu parayı esnafa bırakalım, zorda olan düşük maaş alan emeklimize verelim.' Demiyorlar" şeklinde konuştu.

Destici, İspanya'da gerçekleşen NATO Zirvesinde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile mutabakata ilişkin, "Eğer bu ülkeler sözlerinde durmazlarsa elbette ki Türkiye o zaman imzasının gereğini yapar. Hem kendi terörle mücadelesini devam ettirir hem teröre destek veren ülkelerle mücadelesini devam ettirir" dedi.

Türkiye ABD arasındaki ilişkilerin başka bir sürece girdiğini kaydederek, "Uzun süredir ABD ve AB tarafından siyasi, askeri, ekonomik yönden boğulmaya çalışılan Türkiye'nin, etrafına sarılan karanlık ve kalın perdeyi yırttığını görüyoruz. PKK'yla mücadele bahane edilerek Türkiye'ye uygulanan savunma sanayi ambargoları kaldırılıyor. Türkiye, teröre desteğin müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ve şerhlerinin gerekçelerini ortaya koymuştur. Muhataplarımız da yazılı taahhütte bulunmuşlardır. Uluslararası ajanslar bildiriyi Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği en önemli diplomasi başarılarından biri olarak değerlendirmişler ve 'Türkiye kazandı' başlığıyla duyurmuşlardır. Türkiye ve ABD arasında başkanlar düzeyinde yapılacak olan görüşmeden sonra tablonun biraz daha netleşeceğini ümit ediyoruz. Bizim de PKK'nın siyasi uzantısı partiden ivedilikle kurtulmamız lazım. Anayasa Mahkemesinin artık beklememesi gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütünün partisine müsaade etmezler. Teröristler Meclisten gitmelidir. Bizim bu ayıptan bir an önce kurtulmamız gerek." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika