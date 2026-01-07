Mustafa Destici: ABD'nin Venezuela Operasyonu Ekonomik Çıkarlar İçin

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Venezuela'daki operasyonun tek nedeni çökme sinyalleri veren ABD ekonomisine nefes aldırmak için bu ülkenin yeraltı varlıklarına ABD'nin el koymak istemesinden başka bir şey değildir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Venezuela'da yapılan operasyonun tek nedeninin ABD ekonomisi olduğunu söyledi. Venezuela'daki gelişmelere dair konuşan Destici, "Venezuela'daki operasyonun tek nedeni çökme sinyalleri veren ABD ekonomisine nefes aldırmak için bu ülkenin yeraltı varlıklarına ABD'nin el koymak istemesinden başka bir şey değildir. 1 yıl önce Kanada'ya 'ABD'nin eyaleti' diyen ve gördüğü tepki üzerine Kanada'ya ağır vergiler koyan, Danimarka'dan Grönland'ı alacağını, son ifade şekliyle ilhak edeceklerini deklare eden siyaset tarzının dünyaya barışça da herhangi bir hayır getireceğini zannetmek ahmaklıktan başka bir şey değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve onun haydut başkanı ve yönetiminden dünyaya hayır gelmez. Bunu bileceğiz, buna göre hareket edeceğiz. Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Trump yönetimiyle ABD politikalarının değiştiği yorumlarını asla doğru ve gerçekçi bulmadığımızı daha önce de ifade etmiştik. Bugün de o ifadelerimizin doğruluğunun bir kez daha test edildiğini görüyoruz. ABD resmi ağızlardan paradigma değişikliği olarak tanımladıkları yeni politikalarını şu cümleyle zaten defalarca deklare ettiler; 'Artık evrensel değerler üzerinden değil, ABD'nin çıkarları doğrultusunda müdahalede bulunacağız' diye bunları dile getirdiler" diye konuştu.

"Avrupa'ya düşen bir görev vardır"

"Mutlaka yine dünyaya adalet Müslüman Türk milletiyle birlikte hakim olacaktır" diyen Destici, "Birleşmiş Milletler'den ses var mı? Yok. Toplantı var mı? Yok. Peki bundan sonra Birleşmiş Milletler'in ne anlamı kalmıştır? Birleşmiş Milletler ne ifade edecektir? Şahsen yapılması gereken, yöneten genel sekreter başta olma üzere tüm kadrolarına da dünya devletlerinin açık bir uyarı vermesi gerekir. Onlara verecek uyarı yeterli midir? Değildir. Çünkü onların da kimler tarafından seçildiği bilinmektedir. O zaman bu 5 veto hakkı bulunan ülke dışındaki tüm ülkeler bir araya gelecek ve Birleşmiş Milletler'in yapısının yeniden şekillendirilmesini isteyecektir. Bu olmazsa Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer emperyalist devletlerin bu emperyal girişimleri dünyada devam edecek, zayıf olan ezilecek, güçlü olan haksız da olsa istediğini alacaktır. Onun için buraya bir direniş ve başkaldırı gerekmektedir. Avrupa'ya da düşen bir görev vardır. Daha ne kadar Amerika Birleşik Devletleri karşısında pısırık davranmaya devam edeceklerdir? NATO kurallarını işletmeleri gerekir. Eğer bunu işletemiyorlarsa o zaman Avrupa da büyük tehdit altındadır" şeklinde konuştu.

"Bizim sarayımızı basacak daha anasından doğmamıştır"

Yaşanan hadiseler sonucu bazı şeylerin su üstüne çıktığını ifade eden Destici, "Türkiye düşmanlarının, Türklük düşmanlarının, Türk milletini bölmeye, parçalamaya çalışanların da bunu bir fırsata çevirdiklerini gördüm. Yunanistan'ın ya da PKK ve FETÖ trollerinin Maduro üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hakaret ve imalarla karşılaşıyoruz. Öncelikle bunların tamamını reddediyor ve muhataplarına iade ediyoruz. Herkes karakterinin gereğini yerine getirmektedir. Bizim mayamız sağlamdır. Dolayısıyla da bu benzetmeler aşağılıktan başka bir şey değildir. Onlar kendi özlemlerini dile getiriyorlar. Bizim sarayımızı basacak daha anasından doğmamıştır, buna yeltenen de hesabını en ağır şekilde öder. Bu karikatürü yayınlayan Yunanlılara söylüyoruz. Buyurun gelin eğer cesaretiniz varsa. 100 yıl önce denediniz ve Ege Denizi'nin soğuk sularında boğuldunuz. Akıbetiniz bu oldu. Topuklayıp kaçtınız. Amerika'ya yol göstermeyin, önce siz gelin. Feriştahı gelse Venezuela'ya yaptığını Türkiye'ye yapamaz. Çünkü biz ölürüz ama onurumuzdan vazgeçmeyiz. Biz ölürüz ama milletten aldığımız emaneti bir başkasına teslim etmeyiz. Bunu bu millet 15 Temmuz'da da göstermiştir. Denemek isteyen varsa buyursun gelsin. Biz canımızı veririz ama seçilmiş cumhurbaşkanımızı ya da vatanımızın çakıl taşını dahi hiç kimseye vermeyiz" dedi.

"16 milyon emeklinin ya da 5 milyon asgari ücretlinin hepsi aynı durumda değil"

Emekli maaşları ve asgari ücrete dair konuşan Destici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diyelim 25 binin altında emekli maaşı alanlar, tek emekli maaşı olanlar, evi kira olanlar belirlensin ve dolayısıyla da bunlara destek verilsin. Aynı şey asgari ücretli için de geçerli. Kira yardımı olarak, çocuk yardımı olarak, öğrenci desteği olarak verilebilir. Bu çalışma niye geciktiriliyor? Bir an önce bu çalışma yapılsın. 16 milyon emeklinin ya da 5 milyon asgari ücretlinin hepsi aynı durumda değil. Biz fakirliğin, yoksulluğun, tek maaşı düşük emekli maaşı olup, asgari ücretli olup, evi de olmayan ve geçim sıkıntısını en şiddetli şekilde hisseden ailelerin ve vatandaşlarımızın yanında olup, onların ellerinden tutmak zorundayız. Düşük emekli maaşlarını iyileştirmeyle ilgili bir çalışma yapılıyor cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında oluşturulan bir komisyon tarafından. İnşallah emeklimizin yüzünü güldürecek bir sonuç çıkmasını da beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Geçim meselesi aslında sadece bir ekonomik mesele değildir. Aynı zamanda ahlakla ve adaletle ilgili bir meseledir. Maaşlar cebe girmeden eriyorsa burada sadece bir hesap hatası değil, bir yönetim ve adalet sorunu da vardır." - ANKARA