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BBP Genel Başkanı Destici Van Valiliğini ziyaret etti

AA - Emre Ilıkan - Politika
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BBP Genel Başkanı Destici Van Valiliğini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli ziyaretler için geldiği Van'da valiliği ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli ziyaretler için geldiği Van'da valiliği ziyaret etti.

Destici, beraberindeki partililerle, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından valiliğe geçti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından karşılanan Destici, şeref defterini imzaladı, Balcı'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Destici, daha sonra İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

AA / Emre Ilıkan - Politika

Büyük Birlik Partisi Cumhuriyet Caddesi Mustafa Destici Van Politika Haberler

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