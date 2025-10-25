BBP Genel Başkanı Destici: Türkmenlere Yönelik Saldırılara Son Verilmeli

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Altınköprü'de yıllardır asılı duran Türkmen bayraklarını bahane ederek, Talabani ve PKK taraftarları Türkmenlere saldırdı. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla Irak hükümetiyle ivedi bir şekilde diyaloğa geçmeli ve bu saldırılar derhal durdurulmalıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde partisinin Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen eğitim toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Destici, Kırım Türklerinin milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun oğlu Eldar Ebubekir'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Başta Mustafa Aga olmak üzere, hanımefendi ablamıza, tüm aile efradına ve Kırım Tatar Türklüğüne başsağlığı ve sabır niyaz ediyorum. Tıpkı Kırım gibi tıpkı Doğu Türkistan gibi kanayan bir yaramız da Türkmeneli bölgemiz. Kerkük Altınköprü, Tuzhurmatu ve diğerleri. Burada yaşayan soydaşlarımız da kardeşlerimiz de Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinden itibaren büyük zulümlerle karşı karşıya kaldılar. Katliamlarla karşı karşıya kaldılar. Pek çok liderlerini, pek çok kahramanlarını bu katliamlarda kaybettiler. Bu katliamlar, belli dönemlerde Irak devleti eliyle gerçekleştirildi. Saddam dönemlerinde olduğu gibi ya da öncesinde olduğu gibi. Son dönemlerde de Kürtçü hareketler; PKK terör örgütüyle iş birliği içerisinde, asırlardır Türk yurdu olan Türkmeneli bölgesinden, Türkleri ve Türkmenleri çıkarma mücadelesi veriyor. Biz her zaman şunu savunduk; o bölgede Kürt', Türkmen'i, Arap'ı, hatta Müslüman olmayan sayısı çok az olan unsurlar kardeşçe yaşasın istiyoruz. İşte en son Altınköprü'de yıllardır asılı duran Türkmen bayraklarını bahane ederek, Talabani ve PKK taraftarları Türkmenlere saldırdı. Elbette ki yiğit Türkmenler de buna mukabele ediyor ve onlara fırsat vermiyor. Öncelikle bu dik duruşlarından ve mücadelelerinden dolayı kendilerini kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla Irak hükümetiyle ivedi bir şekilde diyaloğa geçmeli ve bu saldırılar derhal durdurulmalıdır" dedi.

'AYRILIĞA ASLA MÜSAADE EDİLEMEZ'

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, "Sürecin başında, 'PKK şartsız, pazarlıksız ve müzakeresiz silah bırakacak' denildi. ve yine 'Terör örgütü PKK tüm unsurlarıyla kendisini feshedecek' denildi. Ama 1 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen maalesef şu ana kadar böyle bir sonucu henüz göremedik. PKK'nın ve PKK'nın uzantısı DEM başta olmak üzere, bütün PKK uzantılarının istediği şudur; Kürt sorununu statü sorunu olarak görüyorlar ve statü elde etmek istiyorlar. Tabii bunun uzun vadedeki gideceği yer ya da yolun sonu nedir; ayrılıktır, talep budur. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, talep budur. Buna asla müsaade edilemez" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın iki temel sorununun ekonomi ve adalet olduğunu söyleyen Destici, "O zaman Türkiye'nin ve Türkiye'yi yöneten hükümetimizin en önce bu iki konuya ağırlık vermesi gerekmektedir. Bakın Ahmet Minguzzi evladımızın kaybedilişi, canice öldürülüşü ve Türk toplumunun onu sahiplenmesi neticesinde yasa değişiklikleri gündeme gelmiştir. Ama süreç yavaş ilerlemektedir. Bu tür hadiselerde süreç çok hızlı ilerlemelidir. Evet belki döviz cinsinden asgari ücretimiz yüksek gözükebilir. Ama ülkemiz şartlarında bu hayat pahalılığında asgari ücret çok aşağılarda kalmıştır. Bugün milyonlarca asgari ücretliye, '22 bin lirayla ailenizle birlikte geçinin' demek kabul edilebilir bir durum değildir" diye konuştu.