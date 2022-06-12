BBP Genel Başkanı Destici, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası bir askeri harekata destek verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BBP Genel Başkanı Destici, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası bir askeri harekata destek verdi

AA - Taner Aydın - Politika
 - Güncelleme:
BBP Genel Başkanı Destici, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası bir askeri harekata destek verdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde yapacağı olası bir askeri harekata destek vereceklerini belirterek, ABD'nin bu bölgede bir terör devleti kurmaya çalıştığını ve Türkiye'nin buna asla müsaade etmeyeceğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde yapacağı olası bir askeri harekata destek vereceklerini belirterek, ABD'nin bu bölgede bir terör devleti kurmaya çalıştığını ve Türkiye'nin buna asla müsaade etmeyeceğini söyledi.

Destici Konya'da partisinin İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine yapacağı olası bir askeri harekata destek vereceklerini bildiren Destici, "Bölgede ABD, terör örgütü PKK ve onun uzantısı PYD üzerinden bir terör devleti kurmaya çalışıyor. Türkiye, bugüne kadar gerçekleştirdiği harekatlarla buna müsaade etmedi. Allah'ın izniyle bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Amerika'nın bunu bilmesi gerekir." dedi.

Yapılan ve yapılacak operasyonların bölge terörden temizlenene kadar sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Destici, Türkiye'nin yapacağı olası bir operasyona karşı çıkan İran, Rusya ve Suriye'ye de sert tepki gösterdi.

Ülke içinde ise HDP üyelerinin terör örgütü PKK'ya söylemleri ve tavırlarıyla sürekli destek verdiğini ifade eden ve Anayasa Mahkemesine bir an önce HDP'yi kapatma çağrısında bulunan Destici, "Anayasa Mahkemesi daha neyi bekliyor?" dedi.

Destici seçim takviminde değişiklik olmayacağını, BBP ve MHP'nin seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

AA / Taner Aydın - Politika

Büyük Birlik Partisi Suriye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title