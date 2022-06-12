BBP Genel Başkanı Destici, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası bir askeri harekata destek verdi - Haberler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde yapacağı olası bir askeri harekata destek vereceklerini belirterek, ABD'nin bu bölgede bir terör devleti kurmaya çalıştığını ve Türkiye'nin buna asla müsaade etmeyeceğini söyledi.

Destici Konya'da partisinin İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine yapacağı olası bir askeri harekata destek vereceklerini bildiren Destici, "Bölgede ABD, terör örgütü PKK ve onun uzantısı PYD üzerinden bir terör devleti kurmaya çalışıyor. Türkiye, bugüne kadar gerçekleştirdiği harekatlarla buna müsaade etmedi. Allah'ın izniyle bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Amerika'nın bunu bilmesi gerekir." dedi.

Yapılan ve yapılacak operasyonların bölge terörden temizlenene kadar sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Destici, Türkiye'nin yapacağı olası bir operasyona karşı çıkan İran, Rusya ve Suriye'ye de sert tepki gösterdi.

Ülke içinde ise HDP üyelerinin terör örgütü PKK'ya söylemleri ve tavırlarıyla sürekli destek verdiğini ifade eden ve Anayasa Mahkemesine bir an önce HDP'yi kapatma çağrısında bulunan Destici, "Anayasa Mahkemesi daha neyi bekliyor?" dedi.

Destici seçim takviminde değişiklik olmayacağını, BBP ve MHP'nin seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye devam edeceğini söyledi.