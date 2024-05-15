BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yeni FETÖ vari yapılar varsa bunlar da deşifre edilecektir ki bu hadise bir nevi deşifre etmiştir. Bunlardan da tamamen kurumlarımız ve devletimiz temizlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürüyüşünü de inşallah hiç kimse engelleyemeyecektir." dedi.

Destici, Sivas Belediyesinin tarihi jandarma binasında düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP'nin kurulduğu günden beri hep sivil, demokratik, hukukun üstünlüğünü içinde barındırdığını vurgulayan Destici, "Türkiye'nin bu darbe anayasasından kurtulması gerektiğini savunduk. Bazıları diyor ki '1982'den bugüne kadar 42 yıllık süreçte pek çok maddesi değişti'. Artık o anayasa değildir. Bir kere 1982 anayasası bunu değiştirebiliyor musunuz, değiştiremiyor musunuz, cuntacıların yaptırdığı bir anayasa, bunu da değiştiremiyorsunuz." ifadesini kullandı.

"Seçim Kanunu demokratikleştirilmeyen bir anayasaya demokratik anayasa diyemeyiz"

Siyasi partilerin ve meclisin sivil, demokratik bir anayasa yapması gerektiğini vurgulayan Destici, "Usul esastan önce geliyorsa o zaman önce usulü değiştirmek ve şekli düzeltmek gerekiyor. Şimdi onun için biz bunu özellikle o şekliyle istiyoruz, o yönleriyle istiyoruz." diye konuştu.

Anayasanın ilk dört maddesi ve 66. maddesiyle ilgili bir sorunun olmadığını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Belli azınlık gruplar var, terör örgütünün partisinin talepleri var. İşte eyalet özlemi içinde olan birkaç böyle partiler var ama bunların hepsini toplasanız yüzde 20'ye bile tekabül etmiyor. Geriye kalan kısmı zaten anayasanın ilk 4 maddesiyle de diğer saydığım Türklük ya da Türk dili maddeleriyle de Türkçe onlarla da problemi yok. Esas mesele yeni anayasa bir usulden, şekilden değişmeli, yenisi yapılmalı ve özellikle de bu siyasi partilerin yasasıyla Seçim Kanunu demokratikleştirilmeli. Seçim Kanunu demokratikleştirilmeyen bir anayasaya demokratik anayasa diyemeyiz, esas yapılması gereken bu. Diğer maddeler tamamlandı, bizim net düşüncemiz fikrimiz bu. Tabii ki başka önerilerimiz olacak, onları ileriki günlerde konuşacağız."

"Tasarruf güzel ama buna ilaveler lazım"

Mustafa Destici, kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklandığını anımsatarak bunu desteklediklerini ifade etti.

Tasarruf olmadan ekonominin düzlüğe çıkamayacağını aktaran Destici, "Küçük bir aile ev ekonomisinde bile bu böyledir, şirketlerde de bu böyledir. Ne kadar kazanırsanız kazanın, israf ediyorsanız düzlüğe çıkamazsınız. Onun için israf edilmemeli, tam tersine tasarruf edilmeli. Bunu destekliyoruz, detayına girmek istemiyorum." görüşünü paylaştı.

Tasarruf tedbirlerine siyasi partilere hazineden verilen paraların kesilmesinin de eklenmesi gerektiğini savunan Destici, şöyle devam etti:

"Mesela her yıl hazineden 5 siyasi partiye verilen milyarlarca para gibi. Düşünün, önümüzdeki yıl bir seçim yılı olsa, bir genel seçim yılı olsa 5 parti 15 milyar lira alacak. Bu yıl yapılan yerel seçimlerde aldıkları para ne kadar, 6,5 milyar lira. Bir önceki yıl da seçim vardı 6,5-7 milyar lira da oradan aldılar, 13-14 milyar lira. Sivas Belediyesinin 5 yıllık bütçesini 1 yılda 5 partiye veriyorsunuz. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Anayasa, 'hakça ve yeterli miktarda verilir' diyor. Bu ne hakça ne de yeterli miktarda, onun için bunun kaldırılması lazım. Madem tasarruf ediyoruz, siyasi partiler, meclis bu işte elini taşın altına koymalı. Nasıl kamu, diğer kuruluşlar koymuşsa, siyasi partiler de koymalı ve örnek olmalı, bunu yapmalılar. Destekliyoruz ama genişletilmesini arzu ediyoruz. Siyasi partilere verilen yardımdan başlayarak genişletilmesini arzu ediyoruz."

Destici, tasarruf diye üretim desteklerinin ya da yerel hizmetlerin destekten mahrum bırakılmaması gerektiğini de dile getirdi.

"Türkiye Gazze'nin yanında dimdik durmaya devam ediyor"

Mustafa Destici, Türkiye'nin dış politikada kadim bir devlet geleneğine sahip olduğunu, bunun da başarılı bir şekilde yürütüldüğü vurguladı.

Filistin'de, Gazze'de yaşananların herkesin yüreğini yakmaya devam ettiğini anlatan Destici, "Türkiye, içeriden ve dışarıdan Cumhurbaşkanına, hükümet üyelerine, Cumhur İttifakı'na yapılan tüm haksız, yersiz saldırılara ve eleştirilere rağmen Gazze'nin ve Filistin'in yanında dimdik durmaya devam ediyor. Gazze'ye en çok yardım eden ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu gerçeği hiç kimsenin unutmaması lazım." sözlerini sarf etti.

Destici, İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığını belirterek, burada esas görevin İslam ülkelerinde olduğunu, herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

"Bu tür görüşmeler devam edecek"

Siyasette son dönemdeki yumuşamayı da olumlu bulduğunu vurgulayan Destici, "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyareti, görüşmeler ve bizim İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanıyla görüşmelerimiz, bu tür görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam edecek." diye konuştu.

Bu yumuşamaya Türkiye'nin ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Destici, "Önümüzdeki takribi 3 yıllık seçimsiz süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Başta hayat pahalılığı, enflasyon olmak üzere temel problemlere, milletimizin canını yakan temel problemlere de hep birlikte çare bulmamız, çare üretmemiz gerekir." dedi.

"Yeni FETÖ vari yapılar varsa bunlar da deşifre edilecektir"

Bir basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve siyasilerin son günlerde hedef alındığı yönündeki sorusu üzerine Destici, "Ciddi bir meseleyle karşı karşıyayız, hafife alınamayacak bir süreçle karşı karşıyayız. Çok net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümet üyelerimizin, hatta eski bakanlarımızın ve çok önemli bürokratlarımızın hedef alındığı bir süreç olduğu gözüküyor." görüşünü paylaştı.

Eldeki bilgiler ve açıklanan hadiselere bakıldığı zaman bunun net bir şekilde görüldüğüne dikkati çeken Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimiz, hükümetimiz güçlüdür, inanıyorum ki bununla ilgili gereği mutlaka yapılacaktır ve yapılmaya başlanmıştır. İçişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız bu yönde bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli lüzumuna binaen ilgili bakanlarımız ve kurumlarımızın başındaki kişilerle görüşmelerini gerçekleştirdi ve görüşmeye de devam ediyor. 15 Temmuz'a 'dur' demiş bir Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı var, milletimiz var. Bunlara asla geçit verilmeyecektir ve gereği yapılacaktır. Burada Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakımızın ve mevcut hükümetimizin üyelerinden bazılarının, hem eski üyelerinden bazılarının ve en üst düzey bürokrasimizin tepesindeki bazı kişilerin hedef alındığı, bunlarla ilgili komplo düzenlendiği kamuoyuna yansıdı. Bunlar bütün çıplaklığıyla ortaya çıkartılacaktır ve bu işlere tevessül edenler mutlaka hak ettikleri sonuçla ve cezayla karşı karşıya kalacaklardır. Bu arta kalanlar da mutlaka temizlenip, emniyette, yargı içinde, başka kurumlarımızın içerisine sızmışsa oralardan mutlaka sökülüp atılacaktır. Yeni FETÖ vari yapılar varsa bunlar da deşifre edilecektir ki bu hadise bir nevi deşifre etmiştir. Bunlardan da tamamen kurumlarımız ve devletimiz temizlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürüyüşünü de inşallah hiç kimse engelleyemeyecektir. BBP her zaman her şartta, hem anayasamızın, hem yasalarımızın, hem seçilmiş cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin sonuna kadar yanındadır. Milli iradenin sonuna kadar yanındadır. Cumhur İttifakı'nın içerisinde olmamız bize de ayrı bir mesuliyet yüklemektedir. Mesuliyetimizin gereğini bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yapacağımızı net bir şekilde ifade ediyorum."

"Özgür Bey'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştireceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edeceklerini aktaran Destici, "Nasıl İYİ Parti'ye hayırlı olsuna gitmişsek CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Bey'e de hayırlı olsun ziyareti gerçekleştireceğiz. Kendisiyle Meclis'te olduğumuz dönemde de bir tanışıklığımız, hatta dostluğumuz vardı. Dolayısıyla oraya da bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi.

Destici, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili bir soru üzerine ise şiddetin, terörün ve bu tür menfur saldırıların her türlüsünü lanetlediğini belirtti.

Bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını vurgulayan Destici, "Farklı açıklamalar var, dolayısıyla biz de takip ediyoruz. Konu yargıda, yargı sürecini de izliyoruz, yargı sürecine saygılıyız. Yargımız mutlaka bu süreci titizlikle inceliyordur ve süreç de titizlikle yürütülecektir. İddianame hazırlanmıştır ve kabul edilmiştir. Bundan sonra yargılama süreci bütün Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşecektir. Kendisine Allah'tan rahmet, eşine ve masum yavrularına da başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

"Önceliğimiz kadınlarımızı ve çocuklarımızı saldırgan sokak köpeklerinden korumaktır"

Sahipsiz köpeklerle ilgili her gün saldırı haberlerinin yaşandığını kaydeden Destici, "Önceliğimiz çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı bu saldırgan sokak köpeklerinden korumaktır. Bizim direkt söylediğimiz sokak köpekleri, yani kedileri falan kastetmiyoruz, saldırgan sokak köpekleri diye niteliyoruz." dedi.

Mustafa Destici, insanları korumak için saldırgan ve hastalıklı köpeklerin toplanarak tedavi edilmesi, tedavi olmayanların da uyutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Basın toplantısına Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, BBP İl Başkanı Ahmet Polat ve partililer katıldı.