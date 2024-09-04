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BBP Genel Başkanı Destici: 'Kurtuluş Savaşı'nın Kahramanlarını Unutmayacağız'

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk milletinin evlatları olarak ne geçmiş şanlı tarihimizi ne de yaşadığımız zorlukları unutmayacağız. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını da unutmayacağız." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk milletinin evlatları olarak ne geçmiş şanlı tarihimizi ne de yaşadığımız zorlukları unutmayacağız. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını da unutmayacağız." dedi.

Sivas'ta, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü töreninde konuşan Destici, kutlamaların hayırlı olmasını diledi.

Destici, Kongre Başkanı, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, milli meclisin ilk başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kongre üyeleri ile tüm şehit ve gazileri rahmetle andı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı Kurtuluş Savaşı'nın bir nevi başlangıcının kararlaştırıldığı Sivas Kongresi'nin, diğer kongrelerden daha önemli olduğunu anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan biri vatan bir bütündür, parçalanamaz. İkincisi manda ve himaye kabul edilemez. Üçüncüsü bir milli meclisin kurulması gerekliliği. Dördüncüsü de Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının burada tasarlanmış olması. 18 Aralık'ta Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankara'ya uğurlandıktan sonra burada alınan kararlar Ankara'da hayat bulmuş ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Daha sonra Atatürk'ün söylediği gibi 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' sözüyle Anadolu'nun tüm sathında ve tüm işgal edilen bölgelerin kurtarılması amacıyla topyekun bir savaş yürütülmüş, 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta zafer olarak neticelenmiştir."

Türk milletinin geçmişteki şanlı tarihini unutmayacaklarını vurgulayan Destici, "Evet bizler Türk milletinin evlatları olarak ne geçmiş şanlı tarihimizi ne de yaşadığımız zorlukları unutmayacağız. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını da unutmayacağız. Bir şeyi daha unutmayacağız ki o da Misakımilli sınırlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli sınırları olduğunu ve bir gün mutlaka bu sınırlara kavuşacağımızı da unutmayacağız." diye konuştu.

Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve şehitleri de rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Politika

Politika sivas

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