BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de partililere seslendi Açıklaması - Haberler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'nin kuzeyine yönelik planlanan harekatlara ilişkin, "Türkiye hem teröristleri ortadan kaldıracak hem hudut güvenliğini sağlayacak hem de buradaki milyonlarca Suriyeli sığınmacıyı da memleketlerine gönderecek." dedi.

Destici, Kayseri'de Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda, sınır bölgelerindeki terörle mücadele kapsamında yapılan harekatlar sonucu 500 binden fazla mültecinin Suriye'ye geri gittiğini söyledi.

Destici, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan harekatla hem bölgelerin terörden temizleneceğini hem hudut güvenliğinin garanti altına alınacağını hem de Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların bir yol haritasıyla vatanlarına geri döndürüleceklerini belirtti.

Yunanistan'ın son günlerde izlediği politikaları eleştiren Destici, "ABD'ye güvenmese Yunanistan'ın Türkiye'ye kaşını dahi kaldıracak gücü yoktur. Yunanlılar kime güvenerek, neye güvenerek Türkiye'ye karşı efelenmektedir? Yunan yetkililerin güvendiği yer bellidir, ABD ve AB'dir. Yunanistan'a tavsiyemiz şudur, çok güvenmeyiniz. 1920'lerde de güvendiniz, soluğu denizin soğuk sularında aldınız. ABD ve AB sizin yanınızda duruyor gibi gözükebilir, inanın ki onlar sizin yanınızda değiller, onlar kendi menfaatlerinin yanındalar. Bugün kendi çıkarları için Yunanistan'ı kullanmaktadırlar. Yarın onlarla işi bittiğinde bunu anlayacaklardır ama iş işten geçmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelerde silahlandırılamayacağı çok açık olan adaları silahlandırdığına dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

"Bunu ABD ve AB'ye güvenerek yapıyorlar. Kime güvenirse güvensin, Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti ve kahraman Türk ordusu buna müsaade etmeyecektir, etmemelidir. Yunanistan bu şımarıklığına, hukuk tanımazlığına, bu saldırganlığına devam ederse mutlaka ama mutlaka Türk'ün şamarını ensesine yiyecektir. Yapılması gereken, Yunanistan'ın aklını başına alması, uluslararası hukuka riayet ederek Türkiye'ye karşı hasmane, saldırgan tutumundan vazgeçmesidir. Çünkü olası bir sıcak gelişmede bir savaşta, muharebede ABD de onu kurtaramaz, AB de kurtaramaz. Onun için aklını başına almalı."

Rusya'dan, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli" yönünde açıklamalar geldiğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü diye bir şey mi kalmış? Rusya'ya sormak lazım, 'Sen Ukrayna'ya savaş açıp işgal ederken Ukrayna hükümeti mi davet etti, seni kim çağırdı?' Kendilerine her türlü hakkı meşru görüyorlar, Kırım'ı ilhak ederken Kırım Tatar Türkmen mi davet etti seni. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu, iç barışa katkı sağlamak için oraya gittiğini ve hedefinin sadece terörizm olduğunu söylüyor. Türkiye hem teröristleri ortadan kaldıracak hem hudut güvenliğini sağlayacak hem de buradaki milyonlarca Suriyeli sığınmacıyı da memleketlerine gönderecek."

Büyüme rakamlarına da değinen Destici, böyle bir dönemde büyümenin sevindirici olduğunu, diğer yandan Türkiye'de şu an çok yüksek bir enflasyon yaşandığını, mayıs ayıyla birlikte enflasyonun düşüşe geçtiğini, bunun devamlı hale gelmesi durumunda somut bir düşüşten söz edilebileceğini ifade etti.