Üye Girişi
Haberi Paylaş

BBP Genel Başkanı Destici, Şanlıurfa'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Politika Haberleri

BBP Genel Başkanı Destici, Şanlıurfa'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Şanlıurfa'da hastanelerde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Şanlıurfa'da hastanelerde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Destici, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm'den bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Destici, şöyle konuştu:

"Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun. Çok ağır bir tablo var. 10 ilimiz ağır hasar aldı. Şanlıurfa hafif hasar aldı ama çevre iller ağır etkilendi. Teşkilatımızdan depremde kaybettiklerimiz ve ağır yaralananlar oldu. Tüm hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde hayatını kaybedenler masum bir şekilde gece uykusunda yakalandılar. İnşallah şehit olarak cennete gittiklerine inanıyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Adıyaman İl Başkanımız Nihat Komşu eşiyle birlikte enkaz altında kalmıştı. Kızı da vardı Nilsu. Nilsu'yu çarşamba günü arama kurtarma ekiplerimizin gayretiyle Alperen Ocaklarımızın da desteğiyle yaralı olarak kurtardık ve büyük bir mutluluk yaşadık. İnşallah anne ve babasına da ulaşırız."

Destici, Şanlıurfa Deprem Koordinasyon Merkezi'ne geçerek burada Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan bilgi aldı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Politika

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Kahramanmaraş Şanlıurfa Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title