BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Savunma sanayimizi desteklemek zorundayız. Çünkü bugünün dünyasında eğer güçlü değilseniz, haklı olmanızın hiçbir sebebi yok, faydası yok." dedi.

Erenler Belediyesi Proje Tanıtımı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Destici, Erenler ilçesinde yapılan ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit edilmesi ve 2 genç kızın İstanbul'da öldürülmesine değinen Destici, "Gün geçmiyor ki; kadınımız şiddete uğramasın. İnsanlar ailelerinden birilerini öldürüyor. Bütün bu hadiselerin temelinde ne var? Aile yapımızın bozulması var. Maneviyat ve ahlakın çöküşü var. Bizim öncelikli olarak tedbir almamız gereken nokta burası. Bu merkezi hükümetin öncelikli görevidir." ifadelerini kullandı.

Destici, özgürlük, insan hakları, bireysel hak ve özgürlükler adı altında cinsiyetsizliğin bu topluma dayatılmasına da karşı olduklarını vurguladı.

Discord gibi bir takım sosyal medya mecralarının kapatıldığını hatırlatan Destici, "Onlar adeta birer hücre evi. Gençler, çocuklar oraya giriyor, kimsenin haberi yok, ebeveynin haberi yok. Eskiden nasıl teröristlerin hücre evleri olurdu, aynen onlar gibi hücre evleri kuruyorlar. Bunlarla mücadele etmek zorundayız. Yerel yönetimlerimiz de bunlarla mücadele etmeli. Çünkü çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

-"Af kelimesinin konuşulmasını dahi istemiyoruz"

Bu alanlarda önleyici tedbirlerin alınması gerektiğine işaret eden Destici, şöyle konuştu:

"Ama cezalar da artırılmalı. Eğer bir sucu önleyemiyorsak önleyici tedbirlere bakacağız, peşinden cezalara bakacağız. Onun için bu infaz yasasının değiştirilmesini istiyoruz. Biz bu ağır suçlarda indirimlerin kaldırılmasını istiyoruz. Adam kasten öldürüyor ve 3 ile 5 sene yatıyor. 3-5 sene açıkta yatıyor. Daha sonra denetimli serbestlik oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kimleri cesaretlendiriyor. PKK'nın sözde siyasi partisinin sözde milletvekili, mecliste yasa tasarısı önerisi veriyor. ve terörist başı, 40 bin kişinin katili İmralı canisinin de bu haktan faydalanarak, serbest bırakılmasını istiyor. Biz her türlü affa karşıyız. Açık ve net söylüyorum; bu aflar, bu indirimler, bu İnfaz Yasası'ndaki düzenlemeler, maalesef suç oranlarını artırmıştır. Af kelimesinin konuşulmasını dahi istemiyoruz. Tam tersine bu tür ölümler için öncelikli olarak mutlaka ve mutlaka tahliyesiz, müebbet hapis cezasının getirilmesini istiyoruz. O da yetmez. İlk Anayasa değişikliğinde bu iki suç için yani kurşunu sıkan, bombayı patlatan teröristlerle, küçük yaşta Narin gibi Sıla gibi kızlarımızı öldüren, onlara tecavüz eden sapıklar için idam cezasını istiyoruz."

-"Savunma sanayimizi desteklemek zorundayız"

Destici, Türkiye'nin gıda, ilaç, aşı ve savunma sanayisinde güçlü olması gerektiğini belirterek, "Savunma sanayimizi desteklemek zorundayız. Çünkü bugünün dünyasında eğer güçlü değilseniz, haklı olmanızın hiçbir sebebi yok, faydası yok. Filistin'dekiler haklı, Gazze'deki kardeşlerimiz haklı ama gel gör terörist İsrail onları öldürüyor. Beyrut'un ne suçu var? Her gün her yerini bombalıyor. Dolayısıyla biz buralarda kendi kendine en az yetecek ülke durumuna gelmeliyiz." ifadesini kullandı.

Erenler Belediyesinin projelerini anlatan Destici, "Biz verdiğimiz sözün arkasındayız. Sonuna kadar belediye başkanlarımızın yanındayız ve Cumhur İttifakı hassasiyeti içerisinde işbirliğimizi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ve buranın hak ettiği desteği de sonuna kadar buraya getireceğiz." dedi.

Daha sonra açılışı gerçekleştiren Destici, Erenler Belediyesince hayata geçirilen Spor Kompleksi ile Hanımeli ve 2. El Eşya Pazarı'nı ziyaret etti.

Destici, ürünleri inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Son olarak Sahipsiz Hayvan Yaşam Alanı ile Sağlık Park'ı gezen Destici, belediye çalışanları ve partililerle bir restoranda yemek yedi.