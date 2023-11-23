BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmaya ilişkin, "Ateşkesin sağlanmasından mutluluk duyuyoruz ama biz geçici değil kalıcı ateşkes istiyoruz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmaya ilişkin, "Ateşkesin sağlanmasından mutluluk duyuyoruz ama biz geçici değil kalıcı ateşkes istiyoruz. Bu ateşkes neticesinde de en azından 1967 sınırlarına sadık kalarak başkenti Kudüs olan bağımsız ve hür Filistin Devleti'nin kurulmasını istiyoruz." dedi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde partisinin, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki yeni il binasının açılış törenine katılan Destici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 14 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesinin herkesin yüreğini yaktığını söyledi.

Destici, İsrail'in öldürmeye, katletmeye, soykırım yapmaya devam ettiğini, bütün dünyanın da bunu izlediğini belirterek, İsrail'in bu gücü ABD'den, bazı Avrupa ve dünya ülkelerinden alarak bütün insanlığa meydan okuduğunu kaydetti.

İsrail'in saldırılarına değinen Destici, "Güya geçici ateşkes imzalandı ama yine İsrail bombalamaya devam etti. Buraya gelirken ateşkesin askıya alındığını öğrendik çünkü İsrail hedefine ulaşmadan saldırılarını durdurmayacağını açıkça ifade ediyor. Peki hedefi nedir? Hedefi; bütün Filistin topraklarını Gazze, Batı Şeria, Ramallah, El-Halil dahil bütün buraları Filistinsizleştirmek. Yani orada bir tek Filistinli, yani bir tek Müslüman dahi bırakmamaya kararlı şekilde mücadele ediyor." diye konuştu.

Destici, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısının, sadece bunun bir bahanesi olduğunu dile getirerek, sivillere, masumlara, çocuklara, kadınlara yönelik saldırılar kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın bunun karşısında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Asla İsrail'e boyun eğmemeliyiz"

BBP Genel Başkanı Destici, Arap dünyasına ve bütün insanlığa düşen vazifeler olduğunu dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ellerinden gelen her şeyi yapma gayretinde olduklarını, olmaya devam ettiklerini ifade etti.

İsrail'e yönelik en net, en sert açıklamaların Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ve siyasi parti genel başkanlarından geldiğine işaret eden Destici, "Bunları yapmaya devam edeceğiz. Bunun ötesinde tabii ki ateşkesin sağlanmasından mutluluk duyuyoruz ama biz geçici değil, kalıcı ateşkes istiyoruz. Bu ateşkes neticesinde de en azından 1967 sınırlarına sadık kalarak başkenti Kudüs olan bağımsız ve hür Filistin Devleti'nin kurulmasını istiyoruz. Asla İsrail'e boyun eğmemeliyiz." diye konuştu.

Destici, İsrail'in elindeki askeri ve silah gücünün, Hamas'la ve Filistin'le kıyas edilemeyeceğinin altını çizerek, "Hamas'ın askeri kanadının elindeki silah gücü, İsrail'in binde biri bile değil. İşte Cumhurbaşkanı'mız da söyledi. 'Atom bombası var mı?' diye sordu. Cevap geldi mi? Gelmedi. 'Nükleer silah var mı? diye sordu. Cevap geldi mi? Gelmedi. İslam ülkeleri aynı pozisyonda olduğunda İslam ülkelerine ambargo uygulayanlar; İslam ülkelerine her türlü yaptırımı yapanlar, söz konusu İsrail olduğunda seslerini çıkarmıyorlar, görmezden geliyorlar. Onun da ötesinde destek oluyorlar. Yani zulme, katliamlara ve soykırıma destek oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Bunun için birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"İşte bunun için devletimiz güçlü şekilde var olmalı, ülkemizin bütünlüğünü muhafaza etmeliyiz. Onun için milletimizin büyük birliğini, yani büyük birliği kurmalıyız. Bunun için mücadele etmeliyiz. Bu coğrafyada şunu gördük ve bir kez daha tecrübe ediyoruz. O da nedir? Güçlü değilseniz, haklı olmanızın hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Onun için haklılığı sahada da göstermek için güçlü olmak zorundayız. Bunun için savunma sanayi başta olmak üzere son yıllarda devletimizin varlığının, dünya var oldukça güçlü şekilde devamı için ve ülkemizin bütünlüğü için atılan bütün adımları sonuna kadar destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından Destici, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve protokol üyeleriyle açılışını gerçekleştirdikleri parti binasını gezdi.