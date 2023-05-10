BBP Genel Başkanı Destici Pendik'teki Samsunlular Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şimdi sistemimizi, en çok da cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olmasını eleştirenler bugün ne diyorlar?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şimdi sistemimizi, en çok da cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olmasını eleştirenler bugün ne diyorlar? 'Kemal Kılıçdaroğlu şayet cumhurbaşkanı seçilirse CHP Genel Başkanlığına da devam edecektir'. Ne oldu? Nerede sizin dürüstlüğünüz, samimiyetiniz?" dedi.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu ev sahipliğindeki Samsunlular Buluşması'nda konuşan Destici, Karadeniz'e karşı büyük bir muhabbet ve sevgi beslediğini, bölgenin her bir şehrini, ilçesini, köyünü kendi şehri, ilçesi, köyü olarak gördüğünü söyledi.

Destici, Karadeniz insanının devlet söz konusu olduğunda her zaman gerekli tavrı göstermeyi bildiğini vurgulayarak "Van mitinginde PKK'lı teröristlerle birlikte zafer işareti yapanlar Trabzon'a, Ordu'ya, Giresun'a, Samsun'a geldiklerinde bunu yapamamışlardır. Çünkü Karadeniz insanının buna müsaade etmeyeceğini ve sandıkta çok büyük bir ders vereceğini onlar da bilmektedirler." dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç noktasının 19 Mayıs 1919'da Samsun olduğunu hatırlatan Destici, "Kurtuluş Savaşımıza giden yol Samsun'da başlamıştır. Samsunlular hem Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya hem Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na öncülük etmiş, sahip çıkmışlar ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasında da çok önemli bir rol oynamışlar, katkı vermişlerdir." diye konuştu.

Destici, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi son derece tarihi ve kritik olarak nitelendirerek şöyle devam etti:

"Türkiye'de daha önce de pek çok seçim yapıldı. Bu seçimlerden bazıları tarihiydi. 1950 seçimleri tarihi bir seçimdi, merhum Menderes'in iktidara geldiği seçim. 1960 darbesinden sonraki seçimler tarihi bir seçimdi, 1980 darbesinden sonraki seçimler tarihi bir seçimdi, 28 Şubat'tan sonraki seçimler ve en son 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden sonraki seçimler tarihi bir seçimdi. Evet, 15 Temmuz FETÖ darbesinden sonra biz Cumhur İttifakı üyesi partiler olarak bir araya geldik. Aslında bizim ittifakımız 15 Temmuz gecesi darbeye karşı sokakta kuruldu."

Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olmasına yönelik eleştirileri değerlendiren Destici, "Şimdi sistemimizi, en çok da cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olmasını eleştirenler bugün ne diyorlar? 'Kemal Kılıçdaroğlu şayet cumhurbaşkanı seçilirse CHP Genel Başkanlığına da devam edecektir'. Ne oldu? Nerede sizin dürüstlüğünüz, samimiyetiniz? Bunların işi gücü yalan, dolan, aldatmaca ve kandırmaca. Ama milletimiz bu yalanlara dolanlara, aldatmacalara, kandırmacalara prim vermeyecek. Bizim milletimiz irfan sahibidir, feraset sahibidir, sandıkta da bunu gösterecektir." ifadesini kullandı.