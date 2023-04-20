BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Karadeniz gazının bu akşam yapılacak törenle çıkarılacağını ve milletin kullanımına verileceğini belirterek, "Bu bayrama böyle bir sevinçle giriyoruz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Karadeniz gazının bu akşam yapılacak törenle çıkarılacağını ve milletin kullanımına verileceğini belirterek, "Bu bayrama böyle bir sevinçle giriyoruz. Hem devletimiz büyük bir ekonomik yükten kurtulmuş olacak hem dışarıya bağımlılıktan bir nebze de olsa kurtulacak hem de paramız içeride kalacak ve bu vatandaşımızın refahı, mutluluğu için kullanılacak." dedi.

Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şahadete yürüyen dava arkadaşlarına rahmet diledi.

Bayrama sevindirici haberle girildiğini belirten Destici, "Karadeniz gazımız bu akşam yapılacak törenle çıkarılacak ve artık milletimizin kullanımına verilecek. Bu bayrama böyle bir sevinçle giriyoruz. Hem devletimiz büyük bir ekonomik yükten kurtulmuş olacak hem dışarıya bağımlılıktan bir nebze de olsa kurtulacak hem de paramız içeride kalacak ve bu vatandaşımızın refahı, mutluluğu için kullanılacak." diye konuştu.

Altay Tankı'nın 23 Nisan'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanrterine gireceğini daha sonra da Akkuyu Nükleer Santralinin açılacağını anımsatan Destici, Türkiye'ye kazandırılan pek çok yatırımın bu ay içerisinde açılışının yapılacağını söyledi.

-"Yargılamalar bitene kadar takipçisi olacağız"

BBP Genel Başkanı Destici, öncelikli konularının Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün araştırılması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başından beri hep takipçisi olduk, şu anda da oluyoruz. Özellikle son birkaç yıldır devletimiz tüm kurumlarıyla hem Adalet Bakanlığına bağlı kuruluşlarla hem İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlar hem de diğer kuruluşlar bu işi çok ciddi bir şekilde takip etmişler ve belli bir noktaya gelmiş. İnşallah önümüzdeki süreçte de buradaki tüm şüphelerin aydınlatılarak bu meselenin de vuzuha erecek ve burada ihmali, kusuru, kastı olanlara adalet tecelli edecek. 25 Mart 2009'dan beri takip ediyoruz, bundan sonra da bütün şüpheler ortadan kaldırılıp, her şey açığa çıkarılıp, bütün yargılamalar bitene kadar da sonuna kadar takipçisi olacağız."