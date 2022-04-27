BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'de iftar programında konuştu Açıklaması

KOCAELİ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Öyle bir pençe attılar, öyle bir kilit vurdular ki bundan sonra hain PKK terör örgütü belini doğrultamayacak inşallah." dedi.

Destici, partisinin Kocaeli İl Başkanlığının ev sahipliğinde İzmit ilçesinde bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, güzel iftar sofralarında, güven içinde iftar açarken sınır ötesinde Zap'da, Sincan'da, Mahmur'da, Afrin'de, İdlib'de ve daha nice pek çok yerde, Gabar'da, Cudi'de kahramanların vatan savunması için mücadele ettiğini dile getirdi.

"Rabbim, kahraman ordumuz, güvenlik güçlerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımızın yar ve yardımcısı olsun, onları mansur ve muzaffer eylesin inşallah. Dualarımız da desteğimiz de sonuna kadar onlarladır." diyen Destici, en son Zap'dan başlayarak Kandil ve diğer tüm terör yuvalarını bitirmeyi amaçlayan Pençe Kilit operasyonu başarıyla devam ettiğini belirtti.

Destici, şöyle devam etti:

"Acak tabii ki şehitlerimiz var, şehitlerimizin acısı yüreğimizde. Bugün de Pençe Kilit operasyonunda üç kahramanımızın şehit olma haberini üzüntüyle öğrendik. Hem üç şehidimize, hem de daha önce şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah. Öyle bir pençe attılar, öyle bir kilit vurdular ki bundan sonra hain PKK terör örgütü belini doğrultamayacak inşallah."

Askerin, polisin pençe atıp, kilit vurmasıyla işin bitmediğini, teröristin sadece dağda, Kandil'de, Zap'da, Mahmur'da, Sincar'da, Cudi'de, Gabar'da olmadığını, teröristin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar geldiğini ifade eden Destici, "Sadece kendi gelmekle kalmamış, Hınçak ve Taşnak Ermeni çetelerinin artıklarını da getirmiş. On binlerce Müslümanın, kadının, çocuğun katili olan Ermeni Hınçak ve Taşnak çetelerinin ve yine onlarca diplomatımızı şehit eden ASALA terör örgütünün artıklarını da getirmiş. Neden? Çünkü bunlar aynı soyun köpeği, çünkü bunların efendileri aynı, çünkü emperyalistler, siyonistler bunların arkasında. Bunun için bunlar kolaylıkla işbirliği yapabiliyor. Birisi çıkıyor Gazi Meclis'te PKK'yı savunuyor, 'Sırtımızı PKK'ya, YPG'ye dayadık' diyor. Öbür hain de çıkıyor 1915 olaylarının, sözde soykırımın TBMM'de tanınması için hukuksuz bir kanun teklifi veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, şöyle konuştu:

"Ermenistan'da bir Türk bulamazsınız. Bir Türk'ün Ermenistan'a girmesine, oturmasına, bırakın çalışmasını turist olarak bile gitmesine izin vermezler. Ülkemde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan Ermeniler'i ayırıyorum, onlar bu ülkenin vatandaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür. Ama bir de on binlerce kaçak Ermeni var. Onların da ötesinde Meclis'e kadar HDP kontenjanından, PKK kontenjanından HDP ile birlikte meclise gelmiş, maalesef Ermeni vatandaşı hainler var. Bizim sözümüz bu hainleredir. Kim bu millete, Necip ve aziz Müslüman Türk milletine hainlik ediyor, arkadan hançerlemeye kalkıyorsa, kim ki bu millete iftira atıyorsa elbette ki karşısında bizi ve Alperenleri, elbette ki milletimizi bulacaktır.

Bununla eş zamanlı olarak 24 Nisan'da CHP'nin PKK sevdalısı, PKK milletvekillerinden hiç de farkı olmayan bir milletvekili çıkıyor 1915 olaylarıyla ilgili ecdadımıza, Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ve Müslüman Türk milletine iftira atıyor. Bunu da kınıyor ve lanetliyorum. Bu konuda savcılıklarımız harekete geçmiştir, geçecektir. Hep birlikte vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkacağız. Cumhur İttifakı'nda oluş gayemiz, devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali içindir."

Gezi Parkı Davası

Destici, mahkemenin 'Gezi Davası' diye bilinen davayla ilgili bir karar verdiğini anımsatarak, meseleyi siyasallaştırıp siyasi rant elde etmek isteyenler olduğunu ifade etti.

İstanbul'da, Taksim meydanında Gezi Parkı'nda bazı ağaç ve çiçeklerin söküldüğü iddiasıyla başlayan eylemlerin, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm ülkeye yayıldığını hatırlatan Destici, "Dün mahkeme, 'Gezi Davası' diye bilinen davayla ilgili bir karar verdi. İstanbul'da, Taksim meydanında Gezi Parkı'nda bazı ağaç ve çiçeklerin söküldüğü iddiasıyla başlayan eylemler, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm ülkeye yayılarak bir kalkışma hareketleri, sokak hareketi başlatılmıştı. Bunun gayesi mevcut hükümeti değiştirmek ve iktidarı ele geçirmekti." ifadelerini kullandı.

Destici, şunları kaydetti:

"Devleti yönetenlerin feraseti, aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi ve milletimizin irfanı, cesaretiyle buna fırsat verilmedi. Bunu kim planlamış, kim finanse etmiş, kim organize etmiş, finansı, organizesi, planı noktasında kim dışarıyla işbirliği içinde olmuşsa elbette ki yargı bunun cezasını verecektir. Yargı hem tarafsız, hem bağımsızdır. Yargının verdiği kararı beğenmeyebilir, eleştirebilir, farklı düşünceleri ifade edebilirsiniz ama daha birinci ayağında çıkıp CHP Grup Başkanvekili olarak yanınıza savcımızı şehit eden teröristleri, katilleri, DHKP/C'nin siyasi uzantılarını alıp, yetmez, bir de PKK'nın siyasi uzantılarını alıp, yetmez, ne kadar terör örgütü mensubu ve uzantısı varsa bunları alıp, bunlarla basın toplantısı yapar, buradan da halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallar, tehdit ederseniz bunu kabul etmeyiz ve aynen size iade ederiz. Halkın oyları, milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallamak, tehdit etmek, ant olsun diyerek yeminler içmek, hesap sormak kimsenin haddi değil. Kimse de bu hadsizliği yapmamalı, sınırı aşmamalıdır. Daha ilk mahkeme kararını vermiştir. Bu işin istinaf, Yargıtay ayağı, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci var. Ama bunların derdi yargıdan sonuç almak değil, bu meseleyi siyasallaştırıp buradan siyasi rant elde etmek ve milleti galeyana getirip ayaklandırmaya çalışmak. CHP Grup Başkan Vekili, Cumhurbaşkanı'na karşı tehditler savururken, DHKP/C'nin siyasi uzantısının milletvekili de halkı ayaklanmaya ve herkesin sokağa dökülmesine gönülden çağrı yapıyor. Bunlar bu tür meselelerde nasıl oluyorsa hemen bir araya geliveriyorlar. Milletimizin bunu görmesi lazım, kim kiminle yürür ona bakması lazım. CHP, TKP, DHKP/C, TİP, HDP, PKK, FETÖ, bunlar tamamen omuz omuza yürümektedir. CHP bunlarla yürüyor, CHP ile kim yürüyor? Ona da bakmak lazım. Ne demiş atalarımız, 'Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.' CHP'nin dostu HDP, TİP, diğer saydığım terör örgütünün uzantıları… CHP ile aynı masada oturanlar ne oluyorlar, kimlerle işbirliği yapıyorlar? Onun takdirini de sizlere bırakıyorum."

Ekonomik gelişmeler

Destici, ekonomik olarak zor günlerden geçildiğine de işaret ederek, zorlukların el birliğiyle aşılacağına inancının tam olduğunu söyledi.

"Düşük maaş alan emeklilerimiz, küçük esnafımız, çiftçimiz, asgari ücretlimiz… Bunların problemlerini biliyoruz ve bunlara çözüm üretiyoruz." diyen Destici, asgari ücret konusunu ocak ayında dile getirdiklerini, enflasyon yüksek giderse ikinci kez değerlendirilip, artırılmasını teklif ettiklerini, şu anda bu konunun gündemde olduğunu, asgari ücret tespit komisyonunun haziran ayında yeniden toplanacağını kaydetti.

Destici, ekonomik gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

"Enflasyon farkı asgari ücretliye ödenecek. Ücreti artırılacak ve bu şekilde asgari ücretli, aynen memurumuz ve emeklimiz gibi enflasyona ezdirilmeyecek. Düşük maaş alan emeklilerimizin maaşlarının da iyileştirileceği müjdesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından verildi. Fiyatlardaki fahiş artışlar, dünyadaki ekonomik krizden, enerji fiyatlarının artışından sebep oluyor. Lakin tek başına sebep bu mudur? Maalesef içimizde bu süreci fırsata çevirip birden yüksek kazanç elde etmeye çalışan ticari ahlaksızlar var. Devlet bunlara en ağır cezayı vermeli. Gerekiyorsa işyerleri kapatılmalı. Yargıya havale edilmeli. Ticarette ahlakı kaybedenler, milleti soymaya çalışanlar, bu süreci fırsat bilerek haksız kazanç elde etmeye çalışan esnafsa esnaf odasından, tüccarsa ticaret odasından, sanayiciyse sanayi odasından da çıkartılmalıdır ve bunlar ifşa edilmelidir. Bu milletin cebine kim elini atıyorsa ifşa edilmelidir ve bir daha buna cesaret edememelidir."