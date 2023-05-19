BBP Genel Başkanı Destici: Kılıçdaroğlu'nun 'U' dönüşü yapmasını istediler

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kılıçdaroğlu'nun 'U' dönüşü yapmasını istediler. Masaya yumruğunu vura vura 'özerklik şartını getireceğim' diyordu. Bunları söyleyen Kılıçdaroğlu şimdi çıkmış diyor ki 'Kandil'i yerle bir edeceğiz.' Gerçekten gülüyorum, ciddi bulmuyorum" dedi.

?BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Sivas'a geldi. Destici ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi. Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ikinci tura kaldığını hatırlatarak, partisinin aynı şekilde 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci turda sahada özverili bir şekilde çalışacağını söyledi.

Sinan Oğan'a verilen oyların tepki oyları olduğunu belirten Destici, "Herkesin ortak olduğu bir nokta var. O da bu Sinan Oğan'ın aldığı 5,2 oy çoğunluğu ne Zafer ne Sinan Oğan'ındır. Bu oyların bir kısmı evet o ittifakındır. Ama o oyların daha fazlası onların değildir. Tepki oylarıdır. Bunun bir kısmı Memleket Partisi'nin oylarıdır, Muharrem İnce'nin oylarıdır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki oylarıdır. Bu oylar tamamen onların cebindeki oylar değildir. O oyların önemli bir kısmı da ne yaparlarsa yapsınlar zaten Cumhur İttifakı'na ve cumhurbaşkanı adayına gelecektir" ifadelerini kullandı.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023