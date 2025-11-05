Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP olarak terör ve terörle mücadele konusunda aynı yerde, devletimizin varlığının, milletimizin birliğinin, hukukun üstünlüğünün yanında, insafın, izanın, vicdanın, maşeri vicdanın yanında duruyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörün birden fazla hedefi olduğunu, terör saldırısına maruz kalanlarla, toplumun ve kamu düzeninin de hedef alındığını belirten Destici, uluslararası hukukta ve uluslararası kuruluşlar nezdinde, terörle ilgili net bir tanım ya da tavır göremediklerini vurguladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara değinen Destici, şunları kaydetti:

"BBP olarak terör ve terörle mücadele konusunda aynı yerde, devletimizin varlığının, milletimizin birliğinin, hukukun üstünlüğünün yanında, insafın, izanın, vicdanın, maşeri vicdanın yanında duruyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin, güvenlik güçlerinin ve onların cefakar ailelerinin yanındayız. Ay yıldızlı al bayrağımızın, güzel Türkçe'mizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kürdüyle Türkmeniyle, Alevisiyle Sünnisiyle Türk milletinin yanında durmaya devam edeceğiz. Görüşümüz çok açık ve nettir. Terörle, teröristle müzakere edilerek terör sonlandırılamaz. Bunun bir örneği yoktur."

Destici, terör örgütünün tüm unsurlarıyla Kandil'de, Irak'ta, İran ve özellikle Suriye'de silah bırakması gerektiğinin altını çizdi.

"Hem teröristler hem ahlaksız, vicdansız hem de katiller"

İsrail'in imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'deki saldırılarına devam ettiğini belirten Destici, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılan ülkelerin uluslararası kuruluşlar nezdinde, İsrail'e yaptırımlar uygulanması için öncü olması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Gazze'de alıkonulan Filistinli bir esirin tutulduğu askeri hapishanede, İsrail askerleri tarafından işkence ve tecavüze maruz kaldığı görüntülerin yayıldığını, olayı ortaya çıkaran başsavcının cezalandırıldığını anımsatan Destici, şöyle konuştu:

"İşkenceci ve tecavüzcü askerlerin tutuksuz yargılanmaları, mahkemeye çıkarken tıpkı olaya dair kayıtlardaki gibi kar maskesi kullanmaları ve mahkemeyi takip eden basını tehdit etmeleri, Filistin'de gerçekleşen soykırımın faillerinin, insanlıkla olan mesafesini bir kez daha ortaya net bir şekilde koymuştur. Hem teröristler hem ahlaksız, vicdansız hem de katiller."

Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici, yeni bir yönetmelikle Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Politika
