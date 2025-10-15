BBP Genel Başkanı Destici: 'Gazze'deki soykırımın sorumluları mutlaka yargılanmalı'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Gazze'deki soykırımın sorumluları mutlaka yargılanmalı" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ülke ve dünya gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Destici, kalıcı barışın sağlanması ve savaş suçlularının yargılanması çağrısında bulundu. Destici, "İsrail'in Gazze'deki soykırımı, işgal planı, açlıktan masum çocukları ve kadınları ölüme terk etmesi nihayet Mısır'da düzenlenen 'Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'nde sağlanan bir ateşkesle şimdilik durduruldu. Bu ateşkesin kalıcı bir barışa vesile olmasını ve 4 ülke tarafından imzalanan Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri es-Sani tarafından imzalanan ve 31 ülke liderinin eşlik ettiği, onay verdiği bu anlaşmadan ziyade bir iyi niyet belgesi. Kalıcı gerçek bir barış anlaşmasına dönüşmesini elbette arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Destici, İsrail Başbakanı Netanyahu başta olmak üzere savaş kabinesinin uluslararası yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirterek, "Başta katil Netanyahu ve savaş kabinesi olmak üzere resmi rakamlara göre 70 bin ama gayriresmi rakamlara göre 100 binden fazla masum insanın katilleri mutlaka yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı almalıdır. Bunun için de anlaşmaya imza koyan ve zirveye katılan ülkeler öncelikle barışın, sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki davanın mutlaka takipçisi olmalıdır" diye konuştu.

"Terörle, teröristle müzakereyi doğru bulmuyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Destici şunları kaydetti:

"İşin en başında 'pazarlık yok, müzakere yok, şart yok yani pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız, talepsiz PKK silahlarını bırakacak, kendini feshedecek' denildi. Biz başından itibaren hep temkinli yaklaştık ve muhataplarımıza asla güvenilemeyeceğini, geçmişte bunun test edildiğini söyledik ve nitekim ne oldu, dün terör örgütünün partisi tarafından 10 maddelik bir talep listesi açıklandı. Hani pazarlık yoktu, hani talep yoktu, hani müzakere yoktu? Bunun öncesinde ne yaptılar; alçak, katil terör örgütü lideri için slogan attılar. Bunlar bizim kanımızı donduran şeyler. Terörle, teröristle müzakereyi doğru bulmuyoruz. Çünkü bunlar pazarlık yapmak istiyor. Devlete ve millete kabadayılık yapamazsınız. Yaparsanız geçmişte olduğu gibi yine şamarı yersiniz. Bunu aklınızdan çıkarmayın."

"Halkın asıl gündemi ekonomi"

Vatandaşların en önemli gündeminin ekonomi olduğunu vurgulayan Destici, "Vatandaşlarımızın asıl gündemi ekonomi. Halkın birinci gündemi ekonomi ve maalesef enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik, üretim kapasitesindeki zayıflama, artık istatistiklerin değil hayatın bir gerçeğidir. Piyasadaki fiyat artışları halkın alım gücünü eritmekte, orta sınıfı hızla daraltmakta, toplumun dayanma gücünü aşındırmaktadır. Yalnızca sanayi veya tarımı değil, toplumun tüm katmanlarını doğrudan etkilemektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA