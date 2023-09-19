BBP Genel Başkanı Destici, Gaziler Günü Programı'nda konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Binlerce yıllık tarih yolculuğumuzda, bugün güçlü, hür ve bağımsız olmamızı, mücadele azmimize, o azmin kaynağı olan inanç ve değerlerimize, elbette o mücadeleyi veren gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz." dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Binlerce yıllık tarih yolculuğumuzda, bugün güçlü, hür ve bağımsız olmamızı, mücadele azmimize, o azmin kaynağı olan inanç ve değerlerimize, elbette o mücadeleyi veren gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Destici, TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e, "Gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilmesine ithafen, 19 Eylül tarihinin 2003 yılından beri Gaziler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Türk tarihinin hakim özelliğinin savaşlar ve mücadeleler olduğunu belirten Destici, "Binlerce yıllık tarih yolculuğumuzda, bugün güçlü, hür ve bağımsız olmamızı, mücadele azmimize, o azmin kaynağı olan inanç ve değerlerimize, elbette o mücadeleyi veren gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Destici, artık savaşların sadece silahlarla yapılmadığını ifade ederek, "Yine maalesef, savaş meydanlarında artık orduları değil, küresel emperyalizmin hiçbir ahlak ve hukuk ölçüsü tanımadan taşeron olarak kullandığı kukla terör örgütlerini, kukla devletçikleri görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin varlığından rahatsız olanların ekonomiyi, siyaseti, hukuku da bir silah gibi kullanmaktan çekinmediğini aktaran Destici, bu gerçeklerin bilinciyle var olma mücadelesinin daha güçlü ve kararlı bir biçimde devam ettirileceğini söyledi.

Destici, "Görevlerinin her gününü ölüm riskiyle geçiren, sayesinde geleceğe güvenle bakabildiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet Teşkilatımız başta olmak üzere, milletimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, güvenlik güçlerimizin mensuplarına, yerine getirmiş oldukları mukaddes görevlerde muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.