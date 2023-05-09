BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye Afrin'de olduğu gibi, aynı Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptığı bölgelerde olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi aynı Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi o bölgeleri ABD'nin uşağı, emperyalistlerin maşası PKK, PYD,...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye Afrin'de olduğu gibi, aynı Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptığı bölgelerde olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi aynı Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi o bölgeleri ABD'nin uşağı, emperyalistlerin maşası PKK, PYD, YPG terör örgütlerinden temizleyecek." dedi.

Destici, partisinin Gaziantep'teki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'deki iç savaşın eninde sonunda biteceğini söyledi.

Destici, "Türkiye Afrin'de olduğu gibi, aynı Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptığı bölgelerde olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi, aynı Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi o bölgeleri ABD'nin uşağı, emperyalistlerin maşası PKK,PYD, YPG terör örgütlerinden temizleyecek. Buraya gelen Suriyeliler de insani ve hukuki statülerle mutlaka ve mutlaka geldikleri topraklara gönderileceklerdir, bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Destici, Suriyelileri İslami ve insani hassasiyetleri gözeterek ülkelerine göndereceklerini belirtti.

Farklı uygulamalarla insanları zor durumda bırakmayacaklarını aktaran Destici, şöyle devam etti:

"Stalin'in yaptığı gibi, biliyorsunuz o trenlere doldurmuş. Bugünkü başka bir kafa da otobüslere doldurup ya da 'sürüp ne olurlarsa olsunlar atayım sınırın o tarafına isterse Esad öldürsün, ister PKK öldürsün, ister ABD öldürsün.' Biz bunu yapamayız. Biz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen anlayışın devamıyız. Biz 'yaratılanı severiz yaratandan ötürü' diyen Yunus Emre'nin torunlarıyız. Biz insanız, insan gibi davranmak zorundayız. Biz Müslümanız, Müslüman gibi davranmak zorundayız."

Terörün Türkiye için tehlikeli olduğunu ifade eden Destici, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmaya çalışıldığını belirtti.

Türkiye'nin daha önce yaptığı gibi buralarda güvenliği sağlayacağını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı niye yaptı? Bunu engellemek için yaptı. Niye yaptı Zeytin Dalı Harekatı'nı? Bunu engellemek için yaptı. Bakın ne diyor Diyarbakır HDP milletvekili adayı, '15 Mayıs'tan sonra özerkliği de alacağız, Afrin'i de Türk ordusundan alacağız' diyor. Bir başkası çıkıyor hem Türkiye'nin ekmeğini yiyor, hem Türkiye'ye karşı savaş açan terör örgütleriyle kucak kucağa ya da onları destekliyor. Yetmiyor birisi de çıkıyor diyor ki 'İmralı'nın kapısını kıra kıra terörist başını çıkaracağız' diyor. Tabii bunlar hayal. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta milletimiz, Gaziantepliler ve Türkiye vereceği oylarla onların hayallerini kursaklarında koyacak ve onların kafasını kıracak Allah'ın izniyle."

Türkiye'de ekonomik krizin iki sebebi olduğunu dile getiren Destici, "Birincisi teröre 40 yılda harcanan 1 trilyon doların üzerindeki paradır. Düşünün ki bu para oraya harcanmayıp yatırım yapılsaydı fabrika ve okul kurulsaydı faiz ödenmezdi. Yani bunun kümülatif değeri 3-5 trilyondur." dedi.

"Karadeniz Gaz Sahası'nda yüz milyonlarca dolarlık gaz bulundu"

Türkiye'nin iç ve dış kamu borcunun 460 milyar dolar olduğunu ifade eden Destici, teröre bu paranın 2 katının harcandığını kaydetti.

Terörü sonlandırmak için büyük paraların harcandığına işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"İkinci sebebi de enerjide dışa bağımlılığımız. Akaryakıtı, doğal gazı dışarıdan alıyoruz. Kullandığımız elektriği dışarıdan aldığımız kömür ve doğal gazla üretiyoruz. İşte Türkiye bunu sona erdirmek için ne yaptı? Bugüne kadar Türkiye'nin denizlerindeki doğal gazı çıkarttırmadılar. Dağlarındaki petrolü çıkarttırmadılar. Hep engellediler. Türkiye ne yaptı? Kendi sondaj gemilerini aldı ve bakın Karadeniz Gaz Sahası'nda yüz milyonlarca dolarlık gaz bulundu. Sadece Gabar'da eskiden teröristler orayı tutuyordu demek ki boşuna tutmuyorlarmış. Emperyalistlerin bekçi köpekliğini yapıyorlarmış orada. Türkiye petrolü çıkarmasın diye bekçi köpekliği yapıyorlarmış. Şimdi ne oldu, temizlendi, 70 milyar dolarlık petrol bulundu. Biz enerjide de dışarıya olan bağımlılığımızı giderdiğimizde ne olacak? Bir Türkiye, iki Türkiye, üç Türkiye daha olacak."