BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep'te İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP olarak Cumhur İttifakı ile birlikteyiz. Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şu anki kararımız Cumhur İttifakı çatısı altında, kendi parti logomuz ve adaylarımızla seçime katılma yönünde." dedi.

Destici, partisinin Gaziantep İl Başkanlığını ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, selde hayatını kaybeden 18 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

Afetlerin ardından Türkiye'nin ikinci gündem maddesinin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri olduğunu belirten Destici, "Türkiye 2017'den beri yeni bir sisteme geçti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yönetiliyor. Bu sistemde Türkiye, 5 yıl istikrarlı bir şekilde bir siyasi kaos ve erken seçim yaşamadan dönemi tamamladı. Seçime katılan partilerin yüzde 99,5'i meclise girdi. İnşallah bu dönemde de öyle olur. Tabii değişen seçim yasası, bu ne kadar müsaade eden bunu da seçim sonucunda göreceğiz." diye konuştu.

BBP olarak bu seçim yasası değişikliğine Meclis'te "evet" demediklerini kaydeden Destici, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla böyle bir çekincemiz vardı. Şimdi görüp yaşayacağız. 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde bizim Cumhur İttifakı'mız darbe gecesinde kuruldu. Yani darbeye karşı sokaklarda kuruldu. 2017'deki referandumda da devam etti. 2018 seçimlerinde de devam etti. 2023 seçimlerinde de devam ediyor. BBP olarak Cumhur İttifakı ile birlikteyiz. Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şu anki kararımız Cumhur İttifakı çatısı altında, kendi parti logomuz ve adaylarımızla seçime katılma yönünde. Şu anda partimizde aday adaylığı başvuruları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayın 25'ine kadar da devam edecek."

Gaziantep'te güçlü bir şekilde parti olarak var olduklarını vurgulayan Destici, ilk günden itibaren emeği geçen herkese teşekkür etti ve kentten en az bir milletvekili çıkarmayı ümit ettiklerini dile getirdi.

Destici, parti olarak kurulduğu andan itibaren devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istikrarını ve istikbalini önde tutarak siyaset yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hassasiyetlerden taviz ermedik. Tabii ki siyasi partiler olsun, diğer kuruluşlar olsun ittifakımıza katılabilir ya da destekleyebilir. Terör ve şiddeti yöntem olarak benimsemeyecek, devletin varlığını kabul edecek, ülkenin bütünlüğünü milletin istikrar ve istikbali konusunda hiçbir problem yaşamayacak olanlarla ancak yol yürüyebiliriz. Bakıyoruz karşı tarafta PKK'nın siyasi şubesi HDP, bugün İstanbul Yenikapı'da yaptığı eylem ya da gösteri ya da her ne ise terörist başının pankartlarını açıyor. Bundan 3-5 yıl önce terörist Selahattin Demirtaş, nasıl 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' demişse bugünküler de aynı şeyleri söylüyor. ya da işte Pervin Buldan'ın konuşmaları basına yansıdı. Ne diyor? 'Suriye'nin kuzeyinde işi hallettik, şimdi sıra Türkiye'ye geldi' diyor. Kılıçdaroğlu'na yaptığımız ziyaretimizde demiştim ha Pervin Buldan ha Duran Kalkan diye. Şimdi aynısını görmüş olduk. Biz hep haklı çıkıyoruz. Biz kimseye iftira atmıyoruz, kimseyi olduğundan farklı göstermiyoruz. Hakkaniyetli bir şekilde kim ne ise onu söylüyoruz. Biz aynı zamanda teröriste terörist, haine hain deme cesaretini de gösterdik ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz."