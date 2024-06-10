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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kayyum atamaları hukuka uygundur

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kayyum atamaları hukuka uygundur.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kayyum atamaları hukuka uygundur. Büyük Birlik Partisi olarak biz bunu terörle mücadelenin de bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

Eskişehir Valiliğini ziyaret eden Destici, Vali Hüseyin Aksoy tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Destici, makamda gerçekleşen ziyarette, Vali Aksoy ile bir süre görüştü.

Destici daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ünlüce'ye "hayırlı olsun" dileğinde bulunan Destici, kendisine çiçek takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası önünde gazetecilere açıklama yapan Destici, bir kadının Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, siyasetteki yumuşama havasının etkisinin de her düzeyde görüleceğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, "Cumhur İttifakı olarak CHP'li belediyeleri ziyaret ediyorsunuz. Bu siyasette bir yumuşama anlamına geliyor mu? Buna siz de katılıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim kırmızı çizgimiz ne? Terör ve şiddet. Teröre bulaşmış sözde partilerin yetkilileriyle görüşmüyorum ya da belediyelerini ziyaret etmiyorum. Bunun dışında kalan hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, ister Cumhuriyet Halk Partisi, ister İYİ Parti, zaten ittifakımızda olan belediyeleri doğal olarak ziyaret ediyorum, bunları da ziyaret ediyorum."

Hakkari Belediyesine yapılan görevlendirmeye değinen Destici, "Bir taraftan Türkiye hukuk devleti diyeceksiniz ama diğer taraftan hukuk uygulandığı zaman da buna adeta isyan edeceksiniz." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı ya da hükümet durup dururken bir ile kayyum atamıyor. Hakkari Eş Belediye Başkanı ya da resmiyette seçilmiş belediye başkanı, şu anda hüküm giydi. Zaten belediye başkanlığı koltuğunda oturması yasal olarak mümkün değil. Biliyorsunuz, Van'da önce bir süreç yaşandı. Orada, şimdi o da hüküm giydiğinde ne olacak? Orayla ilgili de aynı şey yapılacak. Diğer belediyelerle ilgili hükümet, İçişleri Bakanlığı bunu uygulamazsa o zaman suç işlemiş olur. Mecbur kayyum atanacak."

Destici, "Kayyum atanmasın, belediye meclisinden bir üye başkan seçilsin" yönünde görüşlere ilişkin de "Kanun, kayyum atanmasını emrediyor. Zorunlu kılıyor. Çünkü belediye meclisinden bir insan ne zaman atanır? Belediye başkanı ölüm, istifa olur, o zaman meclis oturur, kendi içinden birisini belediye başkanı olarak seçer. Burada öyle bir şey söz konusu değil ki. Burada terör suçundan dolayı görevden alınıyor ve 'yerine kayyum atanır' deniyor. 'Belediyeden birisi seçilir' demiyor. Onun için herkes kanuna baksın. Kanuna göre konuşsun. Bize göre kayyum uygulamalarında bir yanlışlık yok. Her şey kanunlara uygun olarak yürütülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşın verdiği oya herkesin saygılı olduğunu vurgulayan Destici, "Terör suçlusuysa, terörden hüküm giymişse ya da terörle iltisakı, irtibatı devam ediyorsa belediyenin imkanlarını terör örgütüne kullandırıyorsa, tabiri caizse peşkeş çekiyorsa o zaman devlet bunu seyretmez. Devletin görevlileri, yetki verdiği kişiler ya da bakanlıklar, bunu seyretmez. Olan budur. Kayyum atamaları hukuka uygundur. Büyük Birlik Partisi olarak biz bunu terörle mücadelenin de bir parçası olarak görüyoruz. Asla geri adım atılmamalıdır ve nerede terörle iltisaklı, bir seçilmiş dahi olsa bir belediye başkanı varsa alınmalı ve yerine kayyum atanmalıdır." şeklinde konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurdurulmaya çalışıldığını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Peki bu terör devletini şu anda PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti destekliyor mu? Destekliyor. Hatta bıraksanız gidecekler orada silahlı mücadeleye de katılacaklar. Kime karşı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı. Türk askerine karşı. Bizim için en büyük tehdit orasıdır. Bunları birbirinden bağlantısız ve irtibatsız göremeyiz. Neticede DEM Parti, PKK'nın siyasi uzantısıdır. Suriye'deki YPG ya da PYD'de, onun Suriye koludur. Bunlar aynı örgütün uzantılarıdır. Türkiye nasıl orada bir terör devletinin, bir teröristanın kurulmasına müsaade etmeyecekse bedeli ne olursa olsun burada da terör faaliyetlerine müsaade etmemelidir."

Destici, Türkiye'nin çok sayıda kamu görevlisini teröre şehit verdiğini belirterek, "Bölge, şu anda terörden temizlenmiş vaziyette. Terör örgütü uzantısı belediye başkanlarına müsaade edildiği zaman, inanın bölge yine terör yuvası haline gelir. Teröristlerin elini kolunu sallayarak gezdiği bir hal alır. Belediye kadrolarında teröristlerin yuvalandığı bir dönem yaşanır. Onun için devletin yaptığı uygulamalar doğrudur ve biz sonuna kadar yasalara uygun olarak atanan bu kayyumların doğru karar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Politika

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Kayyum Terör Politika Haberler

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