BBP Genel Başkanı Destici'den Türk Bayrağı Talimatı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Nusaybin-Kamışlı sınırında YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısının ardından tüm parti teşkilatlarına Türk bayrağı asılması talimatı verdi. Destici, bayrağın şehitlerin emaneti ve milletin onuru olduğunu vurgulayarak, milli duruştan taviz verilmeyeceğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısının ardından tüm parti teşkilatlarına Türk bayrağı asılması talimatı verdi.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, terör örgütü yandaşlarının saldırısına tepki gösteren Destici, Türk bayrağının yalnızca bir sembol değil, şehitlerin emaneti ve milletin onuru olduğunu vurguladı.

Parti binalarına, tüm il ve ilçe teşkilatlarına ve uygun görülen alanlara Türk bayrağı asılması yönünde talimat veren Destici, "Bu bayrak inmeyecek, bu millet diz çökmeyecek." ifadesini kullandı.

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinde en ufak taviz verilmeyeceğini, milli duruştan asla geri adım atılmayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
