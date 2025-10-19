Haberler

BBP Genel Başkanı Destici'den Öcalan'ın 'Umut Hakkı' Talebine Tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'umut hakkı' talebine sert tepki gösterdi. Destici, Öcalan'ın taleplerinin ve terör uzantılarının eylemlerinin, milletin vicdanını kanattığını ve şehitlerin hatırasına hakaret olduğunu belirtti. Destici, Öcalan'ın hak ettiği şeyin 'umut hakkı' değil, hesap ve milletin önünde gerçekleştirilmesi gereken infaz olduğunu ifade etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Destici, acıkmasında "Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'umut hakkı' talep etmesi, PKK'nın sözde sivil-siyasi uzantılarının hukuku hiçe sayan hadsizlikleri milletimizin vicdanını kanatmaya, şehitlerimizin aziz hatırasını hiçe saymaya yönelik alçakça bir hakarettir" ifadelerine yer verdi.

Destici, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Bu ülkenin dağlarında, köylerinde, şehirlerinde sayısız masumun kanına girmiş bir caninin hak ettiği şey 'umut hakkı' değil, hesap ve milletin önünde gerçekleştirilmesi gereken infaz olmalıdır. Terörün ve ihanetin 'umut yürüyüşü' değil, Türk Milletinin sabrını taşıran küstahça bir başkaldırıdır. Öcalan'ın taleplerine ve terör uzantılarının eylemlerine verilecek en güçlü cevap, şehit annelerinin gözyaşı, gazilerin fedakârlığı ve milletin yüreğinde yanan adalet ateşidir. Milletimiz, adalet tecelli etmediği, ihanetin ipi çekilmediği sürece huzur bulamayacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Politika
