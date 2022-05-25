BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu açıklaması - Haberler

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BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Politika
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BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamanın ciddiye alınabilir bir iddia olmadığını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamanın ciddiye alınabilir bir iddia olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Saat 22.00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" dediği videoyu paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun videoyu yayımlamasıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yapan Destici, "Şehitler verdiğimiz ve yeni harekat planlarının yapıldığı bugün, milletin %53 oyuyla seçilmiş Büyük Türk Devleti'nin Cumhurbaşkanının yurtdışına (hele ki ABD'ye) kaçma planları yaptığının Kılıçdaroğlu tarafından söylenmesi kabul edilebilir ve ciddiye alınabilir bir iddia değildir." dedi.

Destici, "Demokratik olarak iktidarı değiştirme ümidini yitirenler, 15 Temmuz'da darbeci hainlerle başaramadıklarını, aldıkları talimatla başaracaklarını mı zannediyorlar? Gezi'de, 15 Temmuz'da iç savaş çıkaramadınız, kardeşi kardeşe düşüremediniz, düşüremeyeceksiniz. Buna geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Destici, Politika, Haberler

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