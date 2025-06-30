BBP Genel Başkanı Destici'den Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Sert Tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i karikatürize etmek mizah değil, milletin inancına açık bir hakarettir." ifadesini kullandı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı karikatürize etmek mizah değil, milletin inancına açık bir hakarettir. Bu milletin dinine, değerlerine saygı duyamayan ahlaksız güruh, bu necip Müslüman Türk milletinin bir parçası olamaz. Bu hadsizliği 'ifade özgürlüğü' diye pazarlamaya çalışan ahlaksız ve alçak zihniyet, bu milletin mukaddesatına açıkça düşmanlık yapmıştır. Sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Hukuk gereğini yapmalı ve Leman dergisi kapatılmalıdır."