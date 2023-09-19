BBP Genel Başkanı Destici'den Gaziler Günü Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Türk tarihinin bir savaşlar ve mücadeleler tarihi olduğunu belirten Destici, bugün güçlü, hür ve bağımsız olmamızı, bu mücadele azmimize, o azmin kaynağı olan inanç ve değerlerimize, ve elbette o mücadeleyi veren gazilerimize ve şehitlerimize borçlu olduğumuzu ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, 19 Eylül 1921'de, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, "Gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilmesine ithafen, 19 Eylül tarihini, 2003 yılından beri Gaziler Günü olarak kutlandığını belirtten BBP Genel Başkanı Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk tarihinin hakim özelliği, bir savaşlar ve mücadeleler tarihi olmasıdır. Binlerce yıllık tarih yolculuğumuzda, bugün güçlü, hür ve bağımsız olmamızı, bu mücadele azmimize, o azmin kaynağı olan inanç ve değerlerimize, elbette o mücadeleyi veren gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz.

Öncelikle görevlerinin her gününü ölüm riskiyle geçiren, onlar sayesinde geleceğe güvenle bakabildiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz ve Emniyet Teşkilatı'mız olmak üzere, milletimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, güvenlik güçlerimizin mensuplarına, yerine getirmiş oldukları mukaddes görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle, saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.