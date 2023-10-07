BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, Erdoğan'ı telefonla arayarak hayırlı olsun dileklerini iletti.???????

Destici'ye teşekkür eden Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerini de Cumhur İttifakı olarak kazanacaklarına inancını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Destici, kurultayın AK Parti camiasına, Cumhur İttifakı'na ve ülkeye hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.