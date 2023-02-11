BBP Genel Başkanı Destici'den Deniz Baykal için taziye mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için ailesi, sevdikleri ve CHP camiasına taziyelerini iletti.

Mustafa Destici, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da temaslarını sürdürüyor.

Deniz Baykal'ın ölümüne ilişkin deprem bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Destici, Türk siyasi tarihinin önemli bir isminin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Baykal'ın çok nezaket sahibi birisi olduğunu anlatan Destici, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli devlet ve siyaset adamlarından birisiydi. Uzun yıllar çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu. Başbakan yardımcılığı yaptı. Uzun süre CHP'de genel başkanlık yaptı. Genel başkanlıktan ayrıldıktan kısa bir süre sonra da sağlık problemleri yaşamaya başladı. Halen Antalya milletvekilimizdi. Kendisiyle dönem dönem bir araya gelip ülke ve dünya gündemini değerlendiriyorduk. Sayın Baykal, kürsü hakimiyeti olan bir siyasetçiydi, belagat ve hitabeti yüksek bir siyasetçiydi. Birebir konuştuğunuzda çok candan sıcak kanlı ve nezaketi üst düzeyde tutan, karşısındaki hangi pozisyonda olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun saygı gösterip ağırlayan biriydi. Kendisini tekrar rahmetle anıyor ve yad ediyorum. Başta hanımı ve kızı olmak üzere yakınlarına sevdiklerine ve ömrünü verdiği CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Destici, BBP'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra da Baykal'ın BBP camiası için çok özel ve güzel cümleler kurduğuna şahit olduklarını sözlerine ekledi.