BBP Genel Başkanı Destici'den Başbağlar Katliamı açıklaması - Haberler

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BBP Genel Başkanı Destici'den Başbağlar Katliamı açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Politika
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BBP Genel Başkanı Destici'den Başbağlar Katliamı açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Başbağlar Katliamı, terör örgütleriyle, terör örgütlerinin içerideki ve dışarıdaki destekçilerinin, karakterlerini ve insanlık dışı ilişkilerini ortaya koyan, en önemli örneklerdendir" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, " Başbağlar Katliamı, terör örgütleriyle, terör örgütlerinin içerideki ve dışarıdaki destekçilerinin, karakterlerini ve insanlık dışı ilişkilerini ortaya koyan, en önemli örneklerdendir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Başbağlar Katliamı'nda 29 kişinin camiden çıkarılarak kurşuna dizildiğini, 4 kişinin de yakıldığını, bunun sonucunda 33 vatandaşın şehit edildiğini hatırlattı.

"Başbağlar Katliamı Davası, 1998 yılında takipsizlikle kapandı"

Başbağlar'da yaşananların aydınlatılması gerektiği çağrısını yapan BBP lideri Destici, "Bunun yanı sıra, Başbağlar Katliamı, terör örgütleriyle, terör örgütlerinin içerideki ve dışarıdaki destekçilerinin, karakterlerini ve insanlıkla dışı ilişkilerini ortaya koyan, en önemli örneklerdendir. 'Demokrasi, insan hakları, barış' maskesiyle işlenen, vahşice, alçakça, namussuzca cinayetler, Türkiye'de on yıllardır yaşanan terör belasının en çarpıcı özetidir ve bunların hesabını sormanın, milletimize karşı görevimiz ve sorumluluğumuz olduğunu bir an bile unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Teröre destek veren herkes Türkiye'de işlenen on binlerce cinayetin suç ortağıdır"

BBP Genel Başkanı Destici, şöyle devam etti:

"İçeride ve dışarıda; teröre hoşgörü gösteren, görmezden gelen, gerekçe arayan, diyalog kuran, yardım eden, iş birliği yapan herkes, başta Başbağlar olmak üzere, Türkiye'de işlenen on binlerce cinayetin suç ortağıdır, katillerin ve canilerin tarafındadır. Türk milleti büyük bir millettir. En nihayetinde Başbağlar'ın hesabı muhakkak sorulacaktır. Başbağlar Katliamının 29'uncu yılında, kaybettiğimiz kardeşlerimiz ve evlatlarımızla birlikte, tüm şehitlerimizi, hatıralarının ve acılarının hayatımız boyunca bizimle yaşayacağını ifade ederek, ilk günkü acıyla ve rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Büyük Birlik Partisi Başbağlar Katliamı Mustafa Destici Politika Haberler

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