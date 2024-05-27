BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türkiye Cumhuriyeti, darbelerin faturasını milletimiz ödemiştir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs'la başlayan bütün darbe ve darbe girişimleriyle Orta Çağ karanlığına itilmeye çalışılmış, her seferinde darbelerin faturasını milletimiz ödemiştir." ifadesini kullandı.

Destici, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Darbeyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel müesseselerinin, anayasasının, parlamentosunun, hükümetinin, cumhurbaşkanlığı makamının, yargı kurumlarının ve silahlı kuvvetlerinin, tüm kuralları ve gelenekleriyle yerle bir edildiğini anımsatan Destici, çoğu İstiklal Savaşı gazileri, kahramanları olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş yöneticilerine, en korkunç, en iğrenç suçları işlemiş kişilere bile uygulansa hiç kimsenin vicdanının kaldırmayacağı muamelelerin yapıldığını belirtti.

Mustafa Destici, mesajında şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs'la başlayan bütün darbe ve darbe girişimleriyle, Orta Çağ karanlığına itilmeye çalışılmış, her seferinde, darbelerin faturasını, insan hak ve hürriyetlerinde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte geri kalmışlık' olarak milletimiz ödemiştir. Milletimiz ise 27 Mayıs 1960'tan bugüne, tüm darbeleri lanetlemiş, son olarak, 15 Temmuz 2016'da, tanklara, savaş uçaklarına, namlulara göğsünü siper ederek devletini korumuş, kendine, devletine ve geleceğine sahip çıkmıştır.

27 Mayıs darbesinin 64. yılında, millet iradesine yönelen tüm girişimlerin, aslında milletin istiklal ve istikbaline kurşun sıktığı gerçeğini hatırlıyor ve hatırlatıyor, 1960 darbesinin düzmece mahkemelerinde şehit edilen, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı ve darbe şartlarında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum."