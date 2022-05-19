BBP Genel Başkanı Destici'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici mesajında, işgal güçlerinin Sevr Antlaşması'nı Türklerin Avrupa'dan ve Anadolu'dan sürülmesinin ilk adımı olarak gördüğünü belirterek, buna karşın milletin imanı, umudu, iradesi ve Allah'ın inayetiyle dünyaya karşı zafer kazandığını vurguladı.

Kurtuluş Savaşı'nın kadim Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923'te dünya üzerindeki tek bağımsız Türk devleti olarak 'Ben varım, var olacağım' diyen milletimiz, o tarihi zafere ilk adımı 19 Mayıs 1919'da attı. Sonrasında, milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtardı. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs tarihini, bir bayram olarak Türk gençliğine armağan etti. 'Vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.' diye seslendiği Türk gençliğine, 'Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.' derken, aslında ülkemizin işgal günlerinde yaşadığı fiili durumu ve şartları yansıtıyordu. Bugün de zorluklar yaşıyoruz."

Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Destici, "Önümüze çıkan bütün engelleri, milletimizin imanı, var olma iradesi ve birliğiyle aşabileceğimize inanıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızı zaferle sonuçlandırıp bize bir vatan hediye eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.