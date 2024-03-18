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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici mesajında, Çanakkale Savaşı'nın 19 Şubat 1915'te, Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan bir donanmanın, Çanakkale Boğazını koruyan Osmanlı tabyalarına gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırıyla başladığını hatırlattı.

Bir yıla yakın süren deniz ve kara savaşlarının Osmanlı Devleti'nin kesin zaferiyle sonuçlandığını anımsatan Destici, "Bugün, Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında, o gün kaybetseydik neler olabileceğine dair bir şeyler söylemek çok kolay olmayabilir. Ancak Sevr Anlaşmasıyla gerçekleştirilmek istenen planın o günlerde de hayata geçirilmeye çalışıldığı, Sevr ile yapılmak istenenlerin o gün de talep edildiği ve nihai planın, Türklerin Anadolu'dan sürülerek yok edilmesi olduğu artık hiçbirimiz için sır değil." ifadelerini kullandı.

Savaşın, milletin hafızasında gurur ve hüznü birlikte barındırdığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Bu toprakları, gerçek sahipleri olan şehitlerimizden emanet aldık, çocuklarımıza devredeceğiz, derken aklımıza, İstiklal Savaşı şehitlerimizle birlikte hep Çanakkale'de kaybettiğimiz vatan evlatları gelir. Bugün Çanakkale'de toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlar içinde bu toprakları vatan yapanlar arasında, yurdun her bölgesinden, etnik kökenden, mezhepten hatta farklı dinlerden evlatlarımız bulunur. Onların hikayeleri aynı zamanda Türk milletinin varoluş, Anadolu'nun ise Türk'e vatan olmaya devam etme hikayesidir ve silinemez şekilde kanla yazılmıştır."

Kaynak: AA / Politika

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