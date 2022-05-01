BBP Genel Başkanı Destici, "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyasına destek verdi - Haberler

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BBP Genel Başkanı Destici, "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyasına destek verdi

AA - Barış Gündoğan - Politika
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BBP Genel Başkanı Destici, 'Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyasına destek verdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve önemini vurgulamak amacıyla başlatılan "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyasına destek verdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve önemini vurgulamak amacıyla başlatılan "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyasına destek verdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Destici, şoför koltuğuna geçerek kampanyaya destek oldu.

Destici, trafik kazalarının yaşanmaması, kazaların hafif ve kayıpsız atlatılması için vatandaşların trafikte kurallara azami derecede uyma ve emniyet kemeri kullanımına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Destici, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Büyük Birlik Partisi, İçişleri Bakanlığı, Mustafa Destici, Politika, Haberler

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