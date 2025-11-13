Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Güncelleme:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin, "Başta şehitlerimizin aileleri, yakınları olmak üzere milletimizin ve Türk dünyasının her bir ferdinin acısını yüreğimizde yaşadığımızı ifade etmek istiyorum.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehitlerin isimlerini okuyan Destici, "Başta şehitlerimizin aileleri, yakınları olmak üzere milletimizin ve Türk dünyasının her bir ferdinin acısını yüreğimizde yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye ve Türk milleti olarak büyük acı yaşadık." diye konuştu.

Uçağın düşüşü nedeniyle ilgili spekülatif iddiaların ortaya atıldığını belirterek tepki gösteren Destici, şunları kaydetti:

"Sanki gerçekmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu, büyük bir yanlış. Ortada büyük bir hadise, büyük bir acı var. 20 şehidimiz, bunların aileleri, yakınları var ve bunların her birisinin acısını ayrı ayrı yüreğinde hisseden önce 85 milyonluk Türkiye ve 300 milyonluk bir Türk dünyası var. Bu spekülatif yorum ya da haberleri yayanları kınıyorum. Şehitlerimizin aziz hatırasına, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk milletine karşı sorumlu ve saygılı olmaya davet ediyorum. Şu anda zaman, şehitlerimizi Türkiye'ye getirmek ve onları hak ettikleri şekilde son yolculuklarına uğurlamak olmalıdır."

Öte yandan Destici, İsrail'in uluslararası hukuka uymamakta ısrar ettiğini ifade ederek, "Bu, kabul edilebilir bir durum değildir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bugüne kadar İsrail'e kol kanat geren ve her mecrada sahip çıkan devletlerin bu saldırgan ve soykırımcı İsrail'e, katil Netanyahu ve ekibine artık 'Dur' demeleri gerekmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Politika
